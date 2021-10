Apple Magic Keyboard: l'ultimo modello è finalmente in sconto

Se il tuo iMac ha bisogno di una nuova tastiera, approfitta della promozione su Amazon e portati a casa quella originale a un prezzo ottimo. Questo bel dispositivo è proprio l'ultimo modello uscito sul mercato quindi non solo lo paghi il 25% in meno, ma non ti fa mancare nulla. Il prezzo a cui puoi acquistare la Apple Magic Keyboard è proprio 82,10€, non perdere altro tempo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple Magic Keyboard: semplice ma perfetta

Sappiamo bene che una bella tastiera Apple ci sta tutta. La Magic Keyboard è proprio quella che si abbina meglio ai tuoi dispositivi di Casa Cupertino quindi fai la scelta giusta e approfitta dell'offerta per renderla tua.

Con un layout QWERTY italiano ti permette di digitare agevolmente e velocemente tutto ciò che vuoi senza destarti mai problemi. In più è wireless quindi non hai problemi di cavi e cavetti che rovinano la tua postazione PC.

In merito alla sua autonomia non c'è molto da dire: con una ricarica la utilizzi senza avere brutte sorprese. Secondo quanto detto da Apple, puoi fare affidamento su ben 30 giorni continuativi. In ogni caso in confezione trovi anche il cavo di alimentazione USB-C Lightning che ti permette di ricaricarla e utilizzarla anche nel mentre.

Infine non manca all'appello il LED che ti avvisa se il bloc maiusc è attivato.

Acquista subito la tua Apple Magic Keyboard su Amazon a soli 82,10€. La ordini e la ricevi a casa in appena uno o due giorni lavorativi con le spedizioni Prime garantite. Se non sei abbonato nessun timore: le consegne sono comunque gratuite sebbene ci impieghino qualche giorno in più.