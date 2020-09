Apple Magic Mouse 2 e Magic Keyboard in sconto

Le periferiche ufficiali Apple oggi in sconto sullo store Unieuro: Magic Mouse 2 a 79 euro (anziché 85 euro) e Magic Keyboard a 89 euro (invece di 99 euro). Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi ha sulla propria scrivania un computer della linea Mac o nella borsa un iPad o un altro dispositivo Bluetooth compatibile con la tastiera.

Offerte Apple su Magic Mouse 2 e Magic Keyboard

Il device di puntamento Magic Mouse 2 è stato progettato dal gruppo di Cupertino con un design minimalista e senza alcun compromesso in termini di ergonomia. Con un workaround facilmente reperibile online è anche possibile abbinarlo a un PC con sistema operativo Windows. Come già scritto, è in offerta a 79 euro.

La versione della Magic Keyboard proposta in sconto a 89 euro è quella senza tastierino numerico, compatta e dunque facilmente trasportabile. Si connette tramite Bluetooth e nella confezione è presente un cavo USB per la ricarica della batteria interna.

In entrambi i casi grazie alla consegna gratuita offerta da Unieuro è possibile ricevere i prodotti a domicilio senza alcuna spesa aggiuntiva.