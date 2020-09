Cavi USB-C: pacchetto sconto per tutte le esigenze

In attesa che l’interconnessione wireless prenda piede con maggior comodità, ed aspettando ricariche wireless diffuse e pratiche su una vasta gamma di dispositivi, avere a disposizione cavi di varia lunghezza e di buona qualità resta un requisito indispensabile per la migliore organizzazione della propria postazione di lavoro e di studio. L’offerta che vogliamo segnalare oggi va proprio in questa direzione: la miglior organizzazione possibile, avendo sempre a disposizione il cavo giusto per la giusta utilità.

USB-C: per ogni esigenza, con lo sconto del 34%

Quattro cavi USB-C in una sola confezione, con lunghezze differenti per evitare di avere un ingombro che va gestito sullo spazio di lavoro. Il prezzo è ridotto del 34%, offrendo così quattro cavi per soli 5,94 euro contro gli 8,99 euro tradizionali. Attenzione, però: si tratta di una offerta lampo riservata agli utenti Amazon Prime, quindi il prezzo durerà soltanto poche ore e lo sconto terminerà con l’esaurimento delle scorte disponibili a magazzino. Chiunque voglia accedere all’offerta pur non essendo utente Prime ha sempre la possibilità di iscriversi gratis per un solo mese, sapendo che è in offerta e che è possibile cancellare la propria iscrizione senza alcun costo.

La confezione contiene:

un cavo da 0,5 m

un cavo da 1 m

un cavo da 2m

un cavo da 3m

Ogni situazione è ben coperta, insomma, poiché lunghezze tanto differenti consentono di adattarsi alla totalità delle situazioni in cui ricarica o connessione dati si rendono necessarie. I cavi sono adatti per la quasi totalità degli smartphone, salvo piccole eccezioni ben specificate:

NON supporta HUAWEI SuperCharge (4,5V / 5A), OnePlus Dash Charge (5V / 4A), Google Pixel (protocollo di ricarica privata) e la massima corrente di uscita di questo cavo è 3A.

Il nylon intrecciato usato è una garanzia contro l’usura e per la tutela delle pieghe sul cavo, garantendo lunga durata. Disponibile anche il colore nero: in questo caso lo sconto è del 28% ed il prezzo scende ulteriormente a quota 5,77 euro.

Per ricaricare uno smartphone sulla scrivania tramite collegamento al desktop PC; per connettere lo smartphone al proprio laptop in mobilità; per ricaricare lo smartphone ovunque; per collegare lo smartphone all’impianto di bordo della propria automobile. Queste e molte altre circostanze richiedono cavi dislocati ovunque lungo il proprio tragitto, oppure sempre a portata nel proprio zaino di scuola o lavoro, ma averli di varie lunghezze è ciò che può risparmiare tempo e consentire un maggior ordine. L’acquisto di cavi singoli può però avere un prezzo molto alto: ecco perché un bundle di questo tipo, soprattutto se in sconto per qualche ora, è un’occasione inevitabilmente interessante.