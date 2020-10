Apple Magic Trackpad superscontato per il Prime Day

C’è chi lo ama, e chi lo odia: il trackpad è uno degli elementi più controversi del mondo informatico. Tuttavia Apple, azienda leader nel campo dell’innovazione, ha creduto nelle potenzialità del trackpad, tanto da portarlo su PC desktop: parliamo del Magic Trackpad, in questo caso nella sua seconda incarnazione. Oggi Amazon per il Prime Day propone l’Apple Magic Trackpad 2 con un incredibile sconto del 24% sul prezzo di listino.

Trackpad: Apple Magic Trackpad 2 con il 24% di sconto per il Prime Day su Amazon

Il Magic Trackpad 2 rappresenta l’ennesima potenza dei trackpad per PC desktop. Con una struttura in alluminio anodizzato ed una superfice in vetro, rappresenta uno dei dispositivi più comodi e precisi durante il suo utilizzo. In questa nuova versione Apple ha introdotto per la prima volta la tecnologia Force Touch su computer fisso.

Il trackpad integra 4 sensori di pressione al suo interno che riconosco la forza utilizzata per il tocco. In questo modo è possibile aggiungere numerose funzioni oltre ad avere un controllo più diretto su ciò che facciamo. La superficie inoltre è stata estesa del 30% rispetto alla precedente versione, il che offre maggiore spazio di lavoro. Non mancano le funzionalità multitouch per le scorciatoie. Infine è presente una batteria agli ioni di litio che garantiscono un utilizzo di un mese prima di essere ricaricato.

Grazie al Prime Day Amazon permette di portare a casa il Magic Trackpad 2 all’incredibile prezzo di 112,99 euro invece che 149 euro, un’offerta da non perdere.