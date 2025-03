Apple mania: super sconti per la Festa delle Offerte di Primavera

Dagli Apple Watch ai computer Mac, l’evento Festa delle Offerte di Primavera su Amazon si è aperto anche con qualche sconto sui dispositivi della mela morsicata. Non sono molti, ma vale comunque la pena dargli uno sguardo. Ecco quelli più interessanti online sull’e-commerce in questo momento.

Festa delle Offerte di Primavera: gli sconti Apple

Iniziamo dalla versione GPS + Cellular dell’orologio Apple Watch Series 9 con cassa in alluminio da 41 mm. Lo puoi mettere al polso al suo prezzo minimo storico di 316 euro. La colorazione è (PRODUCT)RED.

L’edizione da 45 mm è invece in offerta a soli 426 euro. Le altre caratteristiche non cambiano.

Spostiamoci sui computer della mela morsicata con un trittico di dispositivi ricondizionati, forniti con un anno di garanzia. Il primo è un MacBook Pro da 13 pollici , proposto a soli 256 euro.

C’è poi l’iMac da 21,5 pollici che puoi mettere sulla tua scrivania con una spesa di soli 398 euro.

Stesso modello, ma il doppio della RAM in dotazione (16 GB) per il computer all-in-one di Cupertino a soli 446 euro.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è in corso fino al 31 marzo, proponendo ai clienti la possibilità di accedere a sconti e promozioni su migliaia di prodotti in ogni categoria. Non perdere l’occasione di esplorare la sezione dedicata e di trovare l’affare che fa per te.