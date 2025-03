Apple Maps: immagini usate per addestrare i modelli AI

L’azienda di Cupertino utilizzerà le immagini di Apple Maps per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa. La conferma arriva da una pagina che indica quando passeranno i veicoli nei paesi supportati dal servizio.

Nessun problema per la privacy

Apple ha introdotto la funzionalità Look Around (Guardati intorno in italiano) nel 2019. È in pratica la risposta a Google Street View e permette di vedere i luoghi in 3D a livello del terreno. Per migliorare la qualità delle immagini vengono effettuate ricognizioni periodiche con veicoli o apparati portati a spalla.

In una pagina del sito Apple sono indicate le date in cui verranno eseguiti i rilievi nei paesi coperti dal servizio. Nelle regioni italiane sono iniziati il 17 marzo e finiranno il 30 maggio (quelli con apparati a spalla inizieranno il 31 marzo.). L’azienda di Cupertino sottolinea che le immagini di targhe e volti vengono sfocate per rispettare la privacy. Quelle non sfocate (non pubblicate) vengono conservate per un massimo di 12 mesi.

Viene inoltre specificato:

Oltre a migliorare Apple Maps e gli algoritmi che sfocano i volti e le targhe nelle immagini della funzionalità Look Around, Apple userà anche le immagini sfocate raccolte durante i rilievi condotti a partire da marzo 2025 per sviluppare e migliorare altri prodotti e servizi Apple. Ciò include l’uso dei dati per l’addestramento di modelli che supportano i prodotti e servizi Apple, tra cui modelli relativi al riconoscimento, alla creazione e al miglioramento delle immagini.

Le funzionalità AI che sfruttano la generazione delle immagini, parte di Apple Intelligence, non sono molte. La più nota è Image Playground che permette di creare un’immagine a partire dalla descrizione testuale. Clean Up consente invece di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto. Google usa da molti anni le immagini di Street View per addestrare i modelli AI.