Apple: meno ordini di pannelli OLED per iPad Pro

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple avrebbe ordinato i primi 8,5 milioni di pannelli OLED ai fornitori sudcoreani per i prossimi modelli di iPad Pro, che dovrebbero venire lanciati sul mercato entro la fine del mese corrente, andando a costituire il più grande aggiornamento di design della gamma dal 2018, proprio per l’adozione della nuova tipologia di schermo che andrà inevitabilmente a comportare anche una revisione generale dell’aspetto del dispositivo e delle sue performance, oltre che una maggiore sottigliezza.

Apple: previsti meno ordini di pannelli per iPad Pro OLED

Sulla base degli ordini attuali, Samsung produrrà 4 milioni di unità nel 2024, lavorando solo ed esclusivamente sui pannelli da 11 pollici, mentre LG produrrà 4,5 milioni di pannelli sempre entro la fine dell’anno, occupandosi solo dei pannelli da 13 pollici, il che suggerisce che Apple abbia messo in conto che il modello di iPad Pro più grande sarà più popolare.

Gli esperti del settore sostengono che la divisione delle forniture è dovuta ai cambiamenti nelle prospettive del colosso di Cupertino sulla domanda per i modelli iPad Pro OLED, oltre che all’instabilità della capacità di produzione e della resa dei due fornitori.

Il numero di pannelli OLED ordinati da Apple a Samsung e LG potrebbe tuttavia cambiare dopo la produzione della quantità iniziale, in base alle fluttuazioni della resa produttiva e dei possibili adeguamenti alle previsioni della domanda per i nuovi modelli. Le più recenti previsioni del colosso di Cupertino sulle spedizioni sarebbero inferiori rispetto ai 10 milioni di unità previste per il 2024 lo scorso anno.