iPad Pro: i prossimi modelli saranno più sottili

A marzo di quest’anno, Apple dovrebbe lanciare sul mercato una nuova versione di iPad Pro e l’aggiornamento segnerà il più grande cambiamento di design della gamma dal 2018, con importanti modifiche non solo per quel che riguarda lo schermo, ma anche lo spessore.

iPad Pro: modelli con display OLED più sottili

Andando più in dettaglio, Apple, come ormai noto, passerà ai display OLED e questa modifica consentirà di ridurre lo spessore complessivo del dispositivo.

I disegni CAD dei prossimi modelli ‌iPad Pro‌ da 11 pollici e 13 pollici emersi nelle scorse ore danno un’idea più precisa di quanto saranno più sottili i nuovi tablet.

Di seguito un confronto, in termini di dimensioni, tra modelli attuali e quelli futuri sulla base delle informazioni ottenute.

Attuale ‌iPad Pro‌ da 11 pollici: 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

Prossimo iPad Pro‌ da 11 pollici: 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

Attuale ‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici: 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

Prossimo iPad Pro‌ da 13 pollici: 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

Da tenere presente che i disegni CAD di dispositivi Apple non ancora rilasciati spesso provengono dalle fabbriche in Cina e in altri paesi perché le informazioni sono rilevanti per i produttori di custodie, i quali utilizzano le misurazioni per progettare accessori per nuovi prodotti in modo da essere tra i primi a commercializzare custodie protettive per un dispositivo con nuove dimensioni.

Si prevede altresì anche i modelli ‌iPad Pro in arrivo nel 2024 verranno aggiornati con chip M3 più veloci da 3 nanometri e la ricarica MagSafe. Si prevede pure che la “mela morsicata” venderà i dispositivi con una nuova Magic Keyboard e con un’Apple Pencil rinnovata.