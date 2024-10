Apple: microLED per Apple Watch e occhiali AR nel 2026

Diversamente da come precedentemente vociferato, Apple avrebbe ancora intenzione di sfruttare la tecnologia microLED per i suoi prossimi prodotti, più precisamente per futuri modelli di Apple Watch Ultra e occhiali AR. A rendere nota l’indiscrezione è stato Junkanlosreve su X, leaker piuttosto noto e solitamente attendibile.

Apple: microLED per Apple Watch Ultra e Apple Vision Pro

“Apple non ha abbandonato la tecnologia Micro LED”, riferisce Jukanlosreve. “Stanno preparando Micro LED per occhiali AR, con la produzione in serie prevista per il 2026. Il programma di includere Micro LED negli Apple Watch Ultra è ancora valido, con target di lancio nel 2026”.

Andando più in dettaglio, uno smartwatch del colosso di Cupertino in variante Ultra con display microLED sarebbe previsto per il 2026, ma non è chiaro se si parli della terza generazione o di una successiva. Per quanto concerne gli occhiali AR citati dal leaker, anch’essi sono previsti tra due anni, potrebbe essere un riferimento ad Apple Vision Pro 2 o a un visore AR/VR meno costoso rispetto a quello attuale.

È bene precisare che la tecnologia microLED è principalmente destinata a dispositivi di piccole dimensioni e a basso consumo energetico, quali smartwatch e smartphone. Vengono sfruttati diodi Nitruro di Gallio (GaN), semiconduttore che offre vari vantaggi tra cui la possibilità di raggiungere un’elevata luminosità e cicli di vita ben superiori rispetto a quanto concesso dalla tecnologia OLED.

Inoltre, nonostante la somiglianza del nome, la tecnologia microLED differisce da quella miniLED: quest’ultima, come intuibile, sfrutta dei LED molto più piccoli di quelli tradizionali, ma vengono adoperati per un convenzionale sistema di retroilluminazione “a zona”.