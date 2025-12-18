Apple Music: 3 mesi gratis per scoprire l’audio spaziale e lossless

Cosa include Apple Music

Apple Music permette di ascoltare milioni di brani on demand, senza pubblicità, con playlist curate, uscite esclusive e contenuti originali. Il servizio supporta audio lossless e audio spaziale con Dolby Atmos, offrendo un’esperienza immersiva pensata per chi utilizza cuffie e dispositivi compatibili Apple.

Audio spaziale e qualità senza compromessi

Uno dei punti di forza di Apple Music è la qualità audio. Con l’audio spaziale, la musica avvolge l’ascoltatore creando un effetto tridimensionale, mentre l’audio lossless consente di ascoltare i brani nella massima fedeltà possibile. Una differenza percepibile soprattutto con AirPods, AirPods Max, HomePod e sistemi audio compatibili.

Come attivare i 3 mesi gratuiti

Attivare l’offerta è semplice. Basta configurare un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch oppure collegare AirPods, HomePod o cuffie Beats compatibili a un dispositivo Apple aggiornato. Una volta completata la configurazione, è sufficiente aprire l’app Apple Music e toccare “Accetta ora” quando compare l’offerta nella schermata Home.

Al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 € al mese, ma può essere disdetto in qualsiasi momento dalle impostazioni del proprio ID Apple. L’offerta è riservata ai nuovi abbonamenti ed è valida una sola volta per ID Apple.

Un servizio pensato per l’ecosistema Apple

Apple Music è progettato per funzionare in modo fluido su tutti i dispositivi Apple, permettendo di iniziare l’ascolto su uno smartphone e continuarlo su Mac, Apple TV o HomePod senza interruzioni. Una soluzione ideale per chi è già parte dell’ecosistema Apple e vuole valorizzarlo anche nell’ascolto musicale. Per conoscere tutti i dettagli sull’offerta Apple Music clicca qui.