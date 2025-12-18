 Apple Music: 3 mesi gratis per scoprire l’audio spaziale e lossless
Entertainment

Per chi ama la musica e vuole un’esperienza di ascolto di alta qualità, Apple Music offre 3 mesi gratuiti ai nuovi abbonati che acquistano un dispositivo Apple idoneo. Un’occasione per provare senza impegno un servizio che unisce catalogo musicale, qualità audio avanzata e integrazione completa con l’ecosistema Apple.

Prova gratuitamente Apple Music

Cosa include Apple Music

Apple Music permette di ascoltare milioni di brani on demand, senza pubblicità, con playlist curate, uscite esclusive e contenuti originali. Il servizio supporta audio lossless e audio spaziale con Dolby Atmos, offrendo un’esperienza immersiva pensata per chi utilizza cuffie e dispositivi compatibili Apple.

Audio spaziale e qualità senza compromessi

Uno dei punti di forza di Apple Music è la qualità audio. Con l’audio spaziale, la musica avvolge l’ascoltatore creando un effetto tridimensionale, mentre l’audio lossless consente di ascoltare i brani nella massima fedeltà possibile. Una differenza percepibile soprattutto con AirPods, AirPods Max, HomePod e sistemi audio compatibili.

Come attivare i 3 mesi gratuiti

Attivare l’offerta è semplice. Basta configurare un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch oppure collegare AirPods, HomePod o cuffie Beats compatibili a un dispositivo Apple aggiornato. Una volta completata la configurazione, è sufficiente aprire l’app Apple Music e toccare “Accetta ora” quando compare l’offerta nella schermata Home.

Al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 € al mese, ma può essere disdetto in qualsiasi momento dalle impostazioni del proprio ID Apple. L’offerta è riservata ai nuovi abbonamenti ed è valida una sola volta per ID Apple.

Un servizio pensato per l’ecosistema Apple

Apple Music è progettato per funzionare in modo fluido su tutti i dispositivi Apple, permettendo di iniziare l’ascolto su uno smartphone e continuarlo su Mac, Apple TV o HomePod senza interruzioni. Una soluzione ideale per chi è già parte dell’ecosistema Apple e vuole valorizzarlo anche nell’ascolto musicale. Per conoscere tutti i dettagli sull’offerta Apple Music clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 dic 2025

18 dic 2025
