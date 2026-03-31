Apple Music colpisce duro Spotify: scopri come ottenere fino a 3 mesi gratis

Apple Music ha deciso di dare del filo da torcere a competitor come Spotify, Deezer e Tidal regalando fino a 3 mesi gratis di accesso al suo ricchissimo catalogo. Grazie alla sua nuova promozione è veramente possibile ottenere un periodo di prova gratuito senza dover pagare alcun abbonamento. Un’occasione unica da prendere al volo.
Con un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni e zero pubblicità, questa piattaforma streaming sfida i colossi digitale della musica. Potrai goderti una qualità sonora eccellente con tantissimi brani compatibili con l’audio spaziale e la definizione lossless. Accedi anche a tantissimi contenuti esclusivi quali interviste e concerti dal vivo.
Ottieni 3 mesi di Apple Music gratis se hai acquistato un nuovo dispositivo Apple idoneo. Concorrono a questa promozione: qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate.
Inoltre, anche gli accessori concorrono a questo: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.
Apple Music: 1 mese gratis per i nuovi iscritti
Se non hai acquistato un dispositivo o accessorio nuovo, puoi sempre ottenere 1 mese gratis iscrivendoti per la prima volta ad Apple Music. Niente male vero? Allora non perdere questa occasione. Ottieni il tuo periodo di prova gratuito. Potrai accedere alle novità musicali del momento.
Le novità del giorno
- Days We Left Behind – Paul McCartney
- Ricordi – BLANCO, Elisa
- OK – Madame
- I Know You’re Hurting. – RAYE
- LA TESTA GIRA – Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
- MAN OF THE YEAR – Artie 5ive
- Nuda ma alla Moda – Bambole Di Pezza
- ROLLING STONES – The Kolors
- Sucker For Love – Robyn
- Piove Metallo – Dargen D’Amico
- Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore – Nicolò Filippucci
- Sideways – ZAYN
- Incanto – Cosmo
- Younger You (From the “Hannah Montana 20th Anniversary Special”) – Miley Cyrus
- WAGWAN – Central Cee
- 200 MOTIVI – Promessa, Ernia, IDUA
- Limbo – Roshelle
- Don’t Wanna Go Home (feat. Henry Camamile) – MEDUZA
- Ciao – Mannarino
- FARFALLE (nello stomaco) – Cioffi, Noemi
- Sideways – Charlie Puth, Coco Jones
- Burrasca – Willie Peyote, Fudasca
- (siamo tutti) animali notturni – Malika Ayane, Dov’è Liana
- adesso ciao – Maninni
- I Hear You Calling (Echi Di Sirene) – Jack Savoretti, MILLE
- We Failed – Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, LYSA
- MARATHON – Becky G, elkan
- DIMMI CHE MI VUOI – Gard
- Mille nodi (feat. Ghemon) – Federico Di Napoli
- STAY – Stray Kids
- Oroscopiamo – Albe
- Lonely – Fcukers
- Lettere al paradiso – Angie
- nessuno sa stare al mondo – Matteo Alieno
- Automatic – Jessie Ware
- SEGRETO – Plasma 8003
- La bellezza del banale – Jeson
- Phoenix – Marshmello, Portugal. The Man
- Dove Andare – BALTIMORA
- Wichita Lineman (feat. Nick Cave) – Flea
- occhi diavolo – opi
- Pal Agua – J Balvin, Ryan Castro
- Orbita (feat. Daniele Germani) – AINÉ, Lauryyn, Filippo Bubbico
- Dove andiamo a ballare questa sera? – Popa
- ANIMALE – SPX, cmqmartina
- Up Out & Gone – Ne-Yo
- Sirene sulla Luna – Francamente
- STATI D’ANIMO – Don Pero
- 2K LACRIME – Beba
- Sun Comes Up Tremendous – Disclosure
- Per Averti – Lil Jolie
- The Best – Conan Gray
- Vuelve – Cate Lumina
- Back in Love – Suki Waterhouse
- Mentre Napoli Dorme – Hal Quartièr
- tuttocambia – Valentina Pesaresi
- Cry In Front Of You – Eric Bellinger
- Prima di te e dopo – Lorenzo Salvetti
- i kinda like how u know just how beautiful u are – Artemas
- Vodka 2 (feat. MadMan) – Rafilù
- Prima Persona Singolare – BERLINA
- Shojiro – Nuvolari
- AMMO – Guido Cagiva
- each day new – Paolo Fresu, David Linx, Gustavo Beytelmann
- Piccolo Principe – Biava
- Feel Your Rain – Eli
- Un minuto in più – Riccardo Stimolo
- Rive – Ivan Segreto
- Domenica Tristissima – PRINCIPE
- Ossigeno – Elena D’Elia
- Ritual – Icona Pop, Daya
- No Stress – Bruno Rebel, Nico Kyni
- ALL THE TIME – John Summit, The Chainsmokers, Ilsey
- FATHER – Kanye West, Travis Scott