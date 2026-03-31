Apple Music colpisce duro Spotify: scopri come ottenere fino a 3 mesi gratis

Apple Music ha deciso di dare del filo da torcere a competitor come Spotify, Deezer e Tidal regalando fino a 3 mesi gratis di accesso al suo ricchissimo catalogo. Grazie alla sua nuova promozione è veramente possibile ottenere un periodo di prova gratuito senza dover pagare alcun abbonamento. Un’occasione unica da prendere al volo.

Con un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni e zero pubblicità, questa piattaforma streaming sfida i colossi digitale della musica. Potrai goderti una qualità sonora eccellente con tantissimi brani compatibili con l’audio spaziale e la definizione lossless. Accedi anche a tantissimi contenuti esclusivi quali interviste e concerti dal vivo.

Ottieni 3 mesi di Apple Music gratis se hai acquistato un nuovo dispositivo Apple idoneo. Concorrono a questa promozione: qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate.

Inoltre, anche gli accessori concorrono a questo: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Apple Music: 1 mese gratis per i nuovi iscritti

Se non hai acquistato un dispositivo o accessorio nuovo, puoi sempre ottenere 1 mese gratis iscrivendoti per la prima volta ad Apple Music. Niente male vero? Allora non perdere questa occasione. Ottieni il tuo periodo di prova gratuito. Potrai accedere alle novità musicali del momento.

Le novità del giorno

Days We Left Behind – Paul McCartney

– Paul McCartney Ricordi – BLANCO, Elisa

– BLANCO, Elisa OK – Madame

– Madame I Know You’re Hurting. – RAYE

– RAYE LA TESTA GIRA – Fred De Palma, Anitta, Emis Killa

– Fred De Palma, Anitta, Emis Killa MAN OF THE YEAR – Artie 5ive

– Artie 5ive Nuda ma alla Moda – Bambole Di Pezza

– Bambole Di Pezza ROLLING STONES – The Kolors

– The Kolors Sucker For Love – Robyn

– Robyn Piove Metallo – Dargen D’Amico

– Dargen D’Amico Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore – Nicolò Filippucci

– Nicolò Filippucci Sideways – ZAYN

– ZAYN Incanto – Cosmo

– Cosmo Younger You (From the “Hannah Montana 20th Anniversary Special”) – Miley Cyrus

– Miley Cyrus WAGWAN – Central Cee

– Central Cee 200 MOTIVI – Promessa, Ernia, IDUA

– Promessa, Ernia, IDUA Limbo – Roshelle

– Roshelle Don’t Wanna Go Home (feat. Henry Camamile) – MEDUZA

– MEDUZA Ciao – Mannarino

– Mannarino FARFALLE (nello stomaco) – Cioffi, Noemi

– Cioffi, Noemi Sideways – Charlie Puth, Coco Jones

– Charlie Puth, Coco Jones Burrasca – Willie Peyote, Fudasca

– Willie Peyote, Fudasca (siamo tutti) animali notturni – Malika Ayane, Dov’è Liana

– Malika Ayane, Dov’è Liana adesso ciao – Maninni

– Maninni I Hear You Calling (Echi Di Sirene) – Jack Savoretti, MILLE

– Jack Savoretti, MILLE We Failed – Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, LYSA

– Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, LYSA MARATHON – Becky G, elkan

– Becky G, elkan DIMMI CHE MI VUOI – Gard

– Gard Mille nodi (feat. Ghemon) – Federico Di Napoli

– Federico Di Napoli STAY – Stray Kids

– Stray Kids Oroscopiamo – Albe

– Albe Lonely – Fcukers

– Fcukers Lettere al paradiso – Angie

– Angie nessuno sa stare al mondo – Matteo Alieno

– Matteo Alieno Automatic – Jessie Ware

– Jessie Ware SEGRETO – Plasma 8003

– Plasma 8003 La bellezza del banale – Jeson

– Jeson Phoenix – Marshmello, Portugal. The Man

– Marshmello, Portugal. The Man Dove Andare – BALTIMORA

– BALTIMORA Wichita Lineman (feat. Nick Cave) – Flea

– Flea occhi diavolo – opi

– opi Pal Agua – J Balvin, Ryan Castro

– J Balvin, Ryan Castro Orbita (feat. Daniele Germani) – AINÉ, Lauryyn, Filippo Bubbico

– AINÉ, Lauryyn, Filippo Bubbico Dove andiamo a ballare questa sera? – Popa

– Popa ANIMALE – SPX, cmqmartina

– SPX, cmqmartina Up Out & Gone – Ne-Yo

– Ne-Yo Sirene sulla Luna – Francamente

– Francamente STATI D’ANIMO – Don Pero

– Don Pero 2K LACRIME – Beba

– Beba Sun Comes Up Tremendous – Disclosure

– Disclosure Per Averti – Lil Jolie

– Lil Jolie The Best – Conan Gray

– Conan Gray Vuelve – Cate Lumina

– Cate Lumina Back in Love – Suki Waterhouse

– Suki Waterhouse Mentre Napoli Dorme – Hal Quartièr

– Hal Quartièr tuttocambia – Valentina Pesaresi

– Valentina Pesaresi Cry In Front Of You – Eric Bellinger

– Eric Bellinger Prima di te e dopo – Lorenzo Salvetti

– Lorenzo Salvetti i kinda like how u know just how beautiful u are – Artemas

– Artemas Vodka 2 (feat. MadMan) – Rafilù

– Rafilù Prima Persona Singolare – BERLINA

– BERLINA Shojiro – Nuvolari

– Nuvolari AMMO – Guido Cagiva

– Guido Cagiva each day new – Paolo Fresu, David Linx, Gustavo Beytelmann

– Paolo Fresu, David Linx, Gustavo Beytelmann Piccolo Principe – Biava

– Biava Feel Your Rain – Eli

– Eli Un minuto in più – Riccardo Stimolo

– Riccardo Stimolo Rive – Ivan Segreto

– Ivan Segreto Domenica Tristissima – PRINCIPE

– PRINCIPE Ossigeno – Elena D’Elia

– Elena D’Elia Ritual – Icona Pop, Daya

– Icona Pop, Daya No Stress – Bruno Rebel, Nico Kyni

– Bruno Rebel, Nico Kyni ALL THE TIME – John Summit, The Chainsmokers, Ilsey

– John Summit, The Chainsmokers, Ilsey FATHER – Kanye West, Travis Scott

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