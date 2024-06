Apple Music è gratis per 6 mesi: ecco come riscattare la promo

Per accedere gratis ad Apple Music, la piattaforma di streaming dedicata al mondo della musica di Apple, ci sono due modi. Il primo è rappresentato dalla prova gratuita di un mese, che consente un accesso illimitato a tutto il catalogo, senza alcun vincolo. Alla fine del periodo di prova, è possibile scegliere se rinnovare l’abbonamento, al costo di 10,99 euro al mese.

C’è poi la possibilità ottenere ben 6 mesi gratis di Apple Music. In questo caso, è sufficiente aver acquistato un nuovo iPhone oppure avere un dispositivo audio idoneo per la promozione (l’elenco completo è riportato di seguito). Rispettate le condizioni della promozione, basterà collegarsi all’app di Apple Music per riscattare i 6 mesi gratis.

Per accedere al servizio e attivare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Apple Music è gratis per 6 mesi: come funziona la promozione

Per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music è necessario aver acquistato un nuovo iPhone oppure avere uno di questi dispositivi audio:

AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

Soddisfatta una delle due condizioni è necessario accedere all’app Apple Music, da iPhone oppure (per chi ha un dispositivo audio compatibile) anche da un iPad. Un banner avviserà l’utente in merito alla possibilità di ottenere 6 mesi gratis. Per ottenere la promozione è necessario che il sistema operativo sia stato aggiornato all’ultima versione disponibile. In alternativa, chi non può ottenere 6 mesi gratis del servizio, potrà sempre richiedere un mese di prova gratuita. Per tutti i dettagli sulle promo e per attivare l’accesso gratuito alla piattaforma di Apple è sufficiente premere sul box qui di sotto.