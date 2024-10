Apple Music: ecco come accedere a tutto il catalogo gratis per 3 mesi

Apple Music è un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di musica: il servizio in abbonamento di Apple consente l’accesso a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, da ascoltare in streaming oppure da scaricare sul proprio dispositivo. Per usare Apple Music, inoltre, non serve avere un dispositivo Apple in quanto il servizio, tramite app dedicate, è disponibile anche su Android e Windows.

Il costo del servizio è di 10,99 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di attivare un mese di prova gratuita. Da segnalare anche un’altra promo da cogliere al volo: chi ha acquistato un dispositivo Apple negli ultimi 90 giorni (o chi ne acquisterà uno nel prossimo futuro) può richiedere 3 mesi gratis di Apple Music, senza alcun vincolo di rinnovo. Per verificare la disponibilità della promo per il proprio ID Apple basta accedere ad Apple Music tramite il box qui di sotto.

Apple Music è gratis: ecco come

Per accedere ad Apple Music a costo zero ci sono due opzioni:

attivare la prova gratuita di 30 giorni

riservata a tutti i nuovi utenti che si iscrivono al servizio per la prima volta; questa promo è disponibile anche creando un nuovo account ottenere 3 mesi gratis dopo aver acquistato un prodotto Apple (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV) ed averne completato la configurazione con il proprio ID Apple

Al termine del periodo di prova, Apple Music si rinnoverà a 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo. In alternativa, è possibile accedere ad Apple Music anche attivando l’abbonamento Apple One.

Per verificare la disponibilità di una delle promozioni per l’accesso a costo zero a tutto il catalogo di Apple Music è sufficiente premere sul box qui di sotto.