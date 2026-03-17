Apple Music gratis per un mese: provalo e inizia lo streaming

Forse non lo sai, ma Apple Music ti offre la possibilità di provare gratis la piattaforma per un mese intero, con accesso a tutte le funzionalità avanzate incluse e senza pubblicità, da ogni tuo dispositivo. Deciderai poi con calma se mantenere attiva la sottoscrizione e attivare l’abbonamento oppure se cancellarla prima della scadenza, a costo zero. È il regalo della mela morsicata agli appassionati di musica.

Prova gratis Apple Music per un mese

Il servizio può vantare un catalogo con oltre 100 milioni di canzoni che comprende anche tutte le nuove uscite (a partire da quelle di Sanremo), il suono avvolgente dell’audio spaziale, la definizione lossless per un’esperienza in alta fedeltà e contenuti esclusivi: interviste, concerti dal vivo e altro ancora. Ci sono poi caratteristiche extra come Sing per cantare in stile karaoke, le playlist da condividere e ascoltare in modo sincronizzato con gli amici o i parenti e Shazam per riconoscere i brani in pochi secondi. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Come anticipato in apertura, Apple Music è accessibile da tutti i dispositivi, indipendentemente dal loro sistema operativo o dal produttore: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali e persino indossabili. La piattaforma può contare su una compatibilità universale che permette l’ascolto su iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, Apple TV, CarPlay, Android, PC, console, smart TV e smart speaker. Per ognuno c’è un’applicazione dedicata.

Il prezzo dell’abbonamento mensile è 10,99 euro nel caso del piano individuale, mentre per gli studenti scende a 5,99 euro e l’opzione familiare (condivisibile con altre cinque persone) costa 16,99 euro. Prima di mettere mano al portafoglio, provalo gratis per un mese: tutto ciò che devi fare è registrarti, semplicemente inserendo il tuo indirizzo email e seguendo le istruzioni fornite.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.