 Apple Music gratis per un mese: provalo e inizia lo streaming
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Apple Music gratis per un mese: provalo e inizia lo streaming

Puoi provare gratis Apple Music per un mese: accesso completo e senza pubblicità a oltre 100 milioni di canzoni da ascoltare in streaming.
Apple Music gratis per un mese: provalo e inizia lo streaming
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Puoi provare gratis Apple Music per un mese: accesso completo e senza pubblicità a oltre 100 milioni di canzoni da ascoltare in streaming.

Forse non lo sai, ma Apple Music ti offre la possibilità di provare gratis la piattaforma per un mese intero, con accesso a tutte le funzionalità avanzate incluse e senza pubblicità, da ogni tuo dispositivo. Deciderai poi con calma se mantenere attiva la sottoscrizione e attivare l’abbonamento oppure se cancellarla prima della scadenza, a costo zero. È il regalo della mela morsicata agli appassionati di musica.

Prova gratis Apple Music

Prova gratis Apple Music per un mese

Il servizio può vantare un catalogo con oltre 100 milioni di canzoni che comprende anche tutte le nuove uscite (a partire da quelle di Sanremo), il suono avvolgente dell’audio spaziale, la definizione lossless per un’esperienza in alta fedeltà e contenuti esclusivi: interviste, concerti dal vivo e altro ancora. Ci sono poi caratteristiche extra come Sing per cantare in stile karaoke, le playlist da condividere e ascoltare in modo sincronizzato con gli amici o i parenti e Shazam per riconoscere i brani in pochi secondi. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Ascolta gratis Apple Music in streaming per un mese

Come anticipato in apertura, Apple Music è accessibile da tutti i dispositivi, indipendentemente dal loro sistema operativo o dal produttore: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali e persino indossabili. La piattaforma può contare su una compatibilità universale che permette l’ascolto su iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, Apple TV, CarPlay, Android, PC, console, smart TV e smart speaker. Per ognuno c’è un’applicazione dedicata.

Prova gratis Apple Music

Il prezzo dell’abbonamento mensile è 10,99 euro nel caso del piano individuale, mentre per gli studenti scende a 5,99 euro e l’opzione familiare (condivisibile con altre cinque persone) costa 16,99 euro. Prima di mettere mano al portafoglio, provalo gratis per un mese: tutto ciò che devi fare è registrarti, semplicemente inserendo il tuo indirizzo email e seguendo le istruzioni fornite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 17 mar 2026

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Davide Tommasi
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17 mar 2026
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