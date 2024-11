Apple Music gratis per un mese: attivalo subito

Ti segnaliamo la possibilità di ascoltare gratis per un mese gli oltre 100 milioni di brani presenti nel catalogo di Apple Music, grazie all’offerta della mela morsicata che consente di provare il servizio senza spese. Sono incluse tutte le funzionalità della piattaforma, dal supporto all’audio spaziale per un’esperienza coinvolgente al download delle canzoni per la riproduzione in modalità offline.

Prova gratis Apple Music con oltre 100 milioni di canzoni

Ricordiamo che si tratta di un’esperienza sempre senza pubblicità, dunque priva di fastidiose interruzioni. Non manca poi la definizione lossless per apprezzare la musica nella forma in cui è stata concepita dagli autori, evitando ogni tipo di compressione. Ancora, ci sono Sing che permette di cantare seguendo i testi, le playlist personalizzate per ogni occasione (fitness, concentrazione, relax, festa e così via), tutte le nuove uscite disponibili al day one e un’area VIP continuamente arricchita con contenuti esclusivi riservati a te. Scopri di più sulla pagina dedicata alla promozione.

Apple Music è anche la destinazione giusta per l’ascolto condiviso con i propri amici e familiari, a distanza. La compatibilità è garantita con iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, HomePod, CarPlay, Android, Windows, PlayStation, Xbox e altro ancora. Per ogni piattaforma c’è un’applicazione (o il lettore Web accessibile da qualsiasi computer).

Se al termine del mese gratis deciderai di rinnovare la sottoscrizione, potrai scegliere fra tre pieni di abbonamento: Individuale al prezzo mensile di 10,99 euro, Famiglia al prezzo mensile di 16,99 euro (è possibile condividerlo con un massimo di 6 persone) oppure Studenti al prezzo mensile di 5,99 euro (riservato a chi frequenta un’università). Altrimenti, potrai disattivarla senza dover affrontare alcuna spesa: inizia subito per non lasciarti sfuggire l’occasione.