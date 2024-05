Apple Music: playlist basate su stazioni radio

Apple Music da il benvenuto a una nuova tipologia di playlist basate su Shazam: quelle con le canzoni più riprodotte dalle classiche stazioni radio.

Apple Music: arrivano le playlist basate sulle canoniche stazioni radiofoniche

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Shazam è stata acquisita da Apple qualche anno addietro, con l’affare che si è concluso nel 2018. La mossa ha consentito all’azienda della “mela morsicata” di migliorare il suo servizio di streaming e i suoi prodotti hardware e software in vari modi.

Secondo le note ufficiali, Shazam traccia decine di migliaia di stazioni in tutto il mondo e ogni giorno elabora oltre un milione di ore di musica diffuse via radio.

Su Apple Music è disponibile una top 200 delle canzoni maggiormente riprodotte a livello globale che viene aggiornata su base quotidiana e Apple offre anche una classifica dedicata in base al genere, mentre sul sito di Shazam è possibile esplorare un po’ più in profondità il tutto.

Apple ha altresì lanciato un nuovo Music Partner Program, ovvero uno strumento dedicato a produttori, agenti, etichette, editori e altri professionisti del settore per ricavare informazioni sull’andamento degli artisti che rappresentano e al fine di individuare talenti emergenti e trend in crescita nell’intero settore. Coloro che intendo parteciparvi avranno accesso a una dashboard dedicata denominata Chart Explorer, la quale consentirà di consultare le classifiche per oltre 60 generi musicali in più di 270 mercati. Al momento, però, l’accesso è limitato a un numero ristretto di etichette ed editori che distribuiscono musica tramite Apple Music.