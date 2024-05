YouTube Music: stop alla riproduzione gratuita in background

Nel 2021, su YouTube Music è stato introdotto l’ascolto gratuito in background delle stazioni radio in Canada. Al tempo, non venne comunicato se la funzione sarebbe poi stata estesa anche ad altre località, ma alla fine ciò non è mai avvenuto. La feature, infatti, non è mai stata resa disponibile in Italia e in altri Paesi e a quanto pare adesso è destinata a essere rimossa in via definitiva.

YouTube Music: fine della riproduzione in background gratuita in Canada

La funzione permette agli utenti di continuare ad ascoltare le stazioni radio di YouTube Music mentre utilizzano altre app sul proprio smartphone o tablet o dopo aver spento lo schermo, al pari di quanto è possibile fare con album e singoli brani in qualsiasi altro Paese, ma andando a sottoscrivere l’abbonamento a pagamento al servizio.

Nelle scorse ore, però, alcuni utenti hanno cominciato a segnalare di aver ricevuto un avviso indicante il fatto che a partire dal prossimo 8 luglio la feature verrà disattivata. YouTube Music consentirà comunque agli utenti di godersi la musica su richiesta (invece di solo shuffle), guardare video musicali, utilizzare la scheda “Samples” e ascoltare gratuitamente playlist su misura. Inoltre, viene sottolineato che passando alla versione a pagamento sarà possibile sfruttare l’integrazione musicale tramite Android Auto e Apple CarPlay.

Al momento, non è dato sapere se la disattivazione della suddetta feature possa essere il preludio dell’arrivo di ulteriori cambiamenti per YouTube Music anche in altri Paesi o se si tratta solo di una cosa a sé stante, indicante semplicemente la fine di una funzione esclusiva.