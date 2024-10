Con Apple Music ascolti la tua musica preferita gratis per 3 mesi

Che sia l’ultimo singolo di Lady Gaga (Disease) o i primi due storici album degli 883 (Hanno ucciso l’uomo ragno, Nord Sud Ovest Est), il servizio di riferimento rimane Apple Music, la piattaforma streaming musicale di Apple.

Più di 100 milioni di canzoni, senza pubblicità e su qualunque dispositivo, anche offline, in aggiunta a funzionalità esclusive quali Apple Music Sing e concerti live in esclusiva: è quanto offre il servizio di Apple ed il motivo per cui è da considerarsi l’app numero uno per chi ama la musica.

Grazie all’ultima offerta, è inoltre possibile ascoltare la propria musica preferita gratis per 3 mesi. Per beneficiare della promozione, occorre acquistare un dispositivo idoneo (la lista qui sotto).

Come provare Apple Music gratis fino a 3 mesi

Per provare Apple Music gratis fino a 3 mesi occorre acquistare un iPhone, un paio di auricolari AirPods, un iPad, un Apple Watch, un HomePod (anche in versione mini), un Apple TV e un paio di auricolari Beats (ad eccezione del modello Beats Flex).

È indispensabile che il dispositivo acquistato sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. In caso contrario, non sarà possibile riscattare l’offerta.

A proposito di riscatto della promozione, ecco come funziona:

Accendi il tuo nuovo dispositivo Apple tra quelli presenti nella lista qui sopra.

Assicurati che abbia l’ultima versione del sistema operativo.

Apri l’app Apple Music.

Attendi che compaia il banner dell’offerta di 3 mesi gratis.

Fai tap su Accetta ora per avviare il periodo di prova.

Al termine dei primi tre mesi gratuiti, il servizio si rinnoverà a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di non rinnovare. La disdetta è gratuita.

Puoi riscattare la tua prova gratuita su questa pagina di Apple Music.