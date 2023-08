YouTube Music: Samples per trovare nuovi brani

L’azienda di Mountain View ha annunciato una nuova funzionalità per YouTube Music che consente di scoprire nuovi brani musicali. Nella barra di navigazione è stata aggiunta la scheda Samples, dalla quale si accede ad un feed personalizzato di brevi video musicali. Il rollout è iniziato due giorni fa, ma al momento non è ancora disponibile in Italia.

Samples è il TikTok dei video musicali

YouTube Music consente di creare playlist in base ai gusti personali e mostra nuove uscite e tendenze nella scheda Esplora. L’azienda di Mountain View ha ora aggiunto una nuova modalità per scoprire i brani musicali. Tra le schede Home e Esplora è presenta la scheda Samples. Toccando la scheda viene aperto un feed di video verticali. Le clip di 30 secondi sono video ufficiali o altri contenuti caricati dagli artisti (ad esempio i concerti).

È sufficiente uno swipe verso l’alto per passare al video successivo. Il feed è personalizzato, quindi l’utente troverà clip che dovrebbero rispettare i suoi gusti musicali. Nell’interfaccia a schermo intero ci sono il logo di YouTube Music (in alto a sinistra) e cinque pulsanti (lungo il lato destro) per altrettante azioni: like, aggiunta alla playlist, creazione di uno Short, condivisione e riproduzione del brano musicale o del video intero.

Samples sarà disponibile per tutti nei prossimi giorni. Anche se non specificato, gli utenti dovranno sicuramente installare l’ultima versione di YouTube Music per Android e iOS.