Ora puoi ascoltare Apple Music gratuitamente per 3 mesi: scopri l'offerta

Se ami la musica e vuoi accedere a milioni di brani ovunque ti trovi, l’offerta di Apple Music è pensata per te. Con un ampio catalogo di oltre 100 milioni di canzoni, playlist curate, radio in diretta e contenuti esclusivi, Apple Music ti offre un’esperienza musicale completa e personalizzata.

Come ottenere 3 mesi gratuiti di Apple Music

Per ottenere 3 mesi gratuiti di Apple Music, è necessario aver acquistato un dispositivo Apple nuovo da meno di 90 giorni. Questa offerta è valida per chi ha recentemente acquistato un iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, AirPods, HomePod o Mac con l’ultima versione del sistema operativo. Il periodo di 90 giorni è essenziale, poiché l’offerta può essere attivata entro e non oltre 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo. Anche gli auricolari Beats sono idonei, con l’eccezione dei Beats Flex. Per attivare l’offerta su iPhone, iPad, Apple TV o Mac, basta configurare il dispositivo, aprire l’app Apple Music e selezionare “Accetta ora” nel banner promozionale che apparirà dopo pochi istanti. Se stai utilizzando AirPods, HomePod o auricolari Beats, dovrai collegarli a un iPhone o iPad. Nel caso di un Apple Watch, questo va abbinato a un iPhone. Se il banner promozionale non appare automaticamente, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Un catalogo infinito di musica

Che tu ami il pop, il rock, la musica classica o le ultime hit del momento, con Apple Music hai accesso a oltre 100 milioni di brani da tutto il mondo. Puoi anche scaricare le tue canzoni preferite per ascoltarle offline, così non resterai mai senza musica, anche senza connessione.

Playlist curate e contenuti esclusivi

Apple Music non è solo una piattaforma di streaming: è una vera e propria esperienza musicale. Grazie alle playlist curate da esperti, potrai scoprire nuove canzoni in base ai tuoi gusti e al tuo umore. Inoltre, con contenuti esclusivi come interviste con artisti, concerti dal vivo e anteprime di nuovi album, sarai sempre al passo con le ultime novità musicali. Per conoscere l’offerta completa di Apple Music clicca qui.