Apple Music: ottieni 3 mesi gratis per la tua musica preferita

Apple Music è una delle migliori piattaforme streaming musicali oggi sul mercato, con oltre 100 milioni di canzoni, sempre senza pubblicità, e disponibile su tutti i dispositivi, anche offline. In queste settimane, è attiva una promozione grazie alla quale è possibile ottenere 3 mesi gratis del servizio con l’acquisto di un dispositivo idoneo.

Per ricevere 3 mesi gratis di Apple Music occorre acquistare uno dei seguenti dispositivi idonei: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPads Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (con la sola eccezione del modello Beats Flex) e HomePod (anche in versione mini). L’offerta è riscattabile entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo su questa pagina del sito ufficiale Apple.

Come riscattare 3 mesi gratis di Apple Music

Per riscattare il periodo di prova gratuito offerto da Apple per Apple Music occorre prima configurare il nuovo dispositivo Apple tra iPhone, iPad, Mac o Apple TV, per poi aprire l’app Apple Music e toccare Accetta ora nel banner dedicato all’offerta che comparirà in automatico.

L’attivazione su AirPods, HomePod o sui dispositivi Beats richiede invece l’abbinamento a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione dei rispettivi sistemi operativi (iOS e iPadOS, ndr).

Se invece si procede con il riscatto su Apple Watch, è sufficiente collegare il proprio dispositivo a un iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS.

Qualora l’offerta non compaia in automatico, hai due soluzioni: recarti sulla scheda Home (dovresti trovarla lì) oppure verificare che i dispositivi siano correttamente aggiornati all’ultima versione del sistema operativo.

E se non hai in previsione di acquistare uno dei device elencati qui sopra, puoi comunque sempre beneficiare di una prova gratuita di 1 mese se è la prima volta che ti abboni o sottoscrivi il piano Apple One, l’abbonamento che consente di riunire in un unico pacchetto fino a 5 servizi Apple. La prova gratuita è riscattabile su questa pagina di Apple Music.