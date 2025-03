Apple Music: prova gratis per 1 mese e ascolta oltre 100 milioni di brani

Apple Music continua a essere uno dei servizi di streaming musicale più completi e apprezzati a livello globale. Anche in questo fine di marzo è possibile attivare una prova gratuita di un mese, riservata a chi non si è mai abbonato prima.

Dopo il periodo gratuito, il costo è di 10,99€ al mese, senza vincoli e con disdetta possibile in qualsiasi momento. Per approfittare della prova gratis, basta andare sul sito di Apple Music. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le funzionalità messe a disposizione da questa piattaforma.

Audio di alta qualità, karaoke integrato e compatibilità totale: ecco Apple Music

Con Apple Music hai accesso illimitato a oltre 100 milioni di canzoni, tutte senza pubblicità e disponibili anche offline. La qualità audio è un punto di forza del servizio: grazie all’audio lossless fino a 24 bit/192 kHz e al supporto per l’Audio Spaziale con Dolby Atmos, ogni brano suona come in studio. Chi ama cantare può divertirsi con Sing, la funzione che permette di visualizzare i testi in tempo reale e regolare la voce per improvvisare un vero karaoke ovunque ti trovi.

Apple Music è accessibile da tutti i dispositivi: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, ma anche da Android, PC Windows, smart TV, PlayStation, Xbox, dispositivi Sonos, Nest e molto altro. Inoltre, gli studenti universitari che si iscrivono per la prima volta ricevono Apple TV+ in omaggio per un mese, oltre al periodo di prova gratuito di cui abbiamo parlato.

Ma non è finita qui: perché chi acquista un nuovo dispositivo Apple compatibile può ancora ottenere tre mesi gratis, riscattabili direttamente tramite l’app preinstallata.

Per iniziare la prova gratuita di 30 giorni basta visitare il sito ufficiale del servizio sul proprio dispositivo.