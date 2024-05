Apple: nuovo Beats Pill in dirittura d'arrivo

A quanto pare, al lancio sul mercato del nuovo Beats Pill di Apple manca davvero poco. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, lo speaker Bluetooth del brand del colosso di Cupertino è prima apparso nel database FCC degli Stati Uniti, poi è stato avvistato sul sito Web della National Communications Commission (NCC) di Taiwan e ora risulta elencato sul sito Web di conformità normativa per l’Europa.

Apple: marchio CE per il nuovo Beats Pill

Entrando più nel dettaglio, Apple ha compilato la dichiarazione di conformità UE per il nuovo Beats Pill per ottenere il marchio CE lo scorso 23 aprile, ma il fatto è diventato pubblico solo ora.

Dalla dichiarazione, pubblicata nella sezione del portale Apple dedicata a questa tipologia di documenti, non vengono fuori dati tecnici sul prodotto, eccezion fatta per il codice di modello che è A3211, lo stesso che era già apparso nelle certificazioni precedenti. Non sono presenti nemmeno delle immagini.

Ricordiamo che il modello originale di Beats Pill era un altoparlante Bluetooth wireless introdotto nel 2012, prima dell’acquisizione di Beats da parte di Apple. L’altoparlante ha ricevuto alcuni aggiornamenti nel corso del tempo, ma a inizio 2022 il gruppo capitanato da Tim Cook ha deciso di mettere fine alla produzione della variante Beats Pill+.

Per quel che concerne il nuovo modello che arriverà sul mercato a stretto giro, dovrebbe trattarsi di un prodotto dotato di una porta di ricarica USB-C e Bluetooth aggiornato. Dovrebbe poi disporre di un cordino per il trasporto e i colori proposti parer saranno rosso, nero e oro.