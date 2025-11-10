Apple Music: prova gratuita e audio spaziale con Dolby Atmos

Apple Music rinnova la sua offerta: con l’acquisto di un dispositivo Apple idoneo, come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch o AirPods, è possibile ottenere 3 mesi gratuiti di ascolto illimitato. L’abbonamento include oltre 100 milioni di brani, contenuti esclusivi e audio in altissima qualità.

Qualità audio e tecnologia immersiva

L’esperienza sonora di Apple Music è una delle più avanzate nel panorama dello streaming. Il servizio supporta audio lossless fino a 24-bit/192 kHz, garantendo un suono nitido e dettagliato, e audio spaziale con Dolby Atmos, per un effetto tridimensionale che avvolge l’ascoltatore. Con le ultime generazioni di AirPods e HomePod, la riproduzione si adatta dinamicamente ai movimenti della testa, offrendo un’esperienza immersiva unica.

Come attivare la tua offerta

Per attivare i 3 mesi gratuiti, basta configurare o abbinare il proprio nuovo dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple TV, AirPods, HomePod o Beats idonei) a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS.

Una volta completata la configurazione:

Apri l’app Apple Music. L’offerta apparirà automaticamente all’apertura o nella scheda “Home”. Clicca su “Accetta ora” e inizia subito ad ascoltare.

Compatibilità e condizioni

L’offerta è valida solo per i nuovi abbonamenti Apple Music e può essere attivata entro tre mesi dall’acquisto di un dispositivo idoneo. Ogni ID Apple può usufruire della promozione una sola volta. Il piano si rinnova automaticamente al termine del periodo gratuito, ma è possibile disdire in qualsiasi momento.

Apple Music è disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, Apple Watch e dispositivi Android compatibili. Dopo il periodo di prova, il costo è di 10,99 € al mese, senza obbligo di rinnovo.

Un’esperienza integrata nell’ecosistema Apple

Il vero punto di forza di Apple Music è la sua perfetta integrazione con l’ecosistema Apple che permette di passare senza interruzioni dall’iPhone al Mac o ad Apple Watch, continuando ad ascoltare la stessa traccia. Siri consente di controllare la riproduzione con comandi vocali intuitivi, mentre le playlist create su un dispositivo si sincronizzano automaticamente su tutti gli altri. Un’esperienza coerente, fluida e personalizzata, pensata per chi vive già nell’universo Apple. Per conoscere l’offerta completa di Apple Music clicca qui.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.