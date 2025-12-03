Apple Music Replay 2025: nuove statistiche e reel condivisibili

È di nuovo tempo di bilanci, anche musicali… Apple Music ha deciso di battere tutti sul tempo lanciando Replay 2025 prima che Spotify rilasci il suo Wrapped, ormai rituale annuale che trasforma le statistiche di ascolto in contenuto per Instagram.

Apple Music Replay di quest’anno non è solo un aggiornamento cosmetico. È disponibile nativamente dentro l’app, quindi non si deve andare a cercare link strani o aprire browser esterni. E le statistiche sono state ampliate per includere la musica che effettivamente interessa: tutti i nuovi artisti scoperti quest’anno, quelli a cui si è rimasti fedeli, e quelli che hanno fatto un ritorno trionfale nella propria playlist dopo essere stati dimenticati per mesi.

Apple Music Replay 2025 disponibile: nuovi dati sugli ascolti e reel condivisibili

Il riassunto mette in evidenza i soliti sospetti: brani più ascoltati, numero totale di artisti ascoltati, generi preferiti, tempo complessivo passato ad ascoltare musica sull’app.

C’è anche la possibilità di condividere i reel, perché ovviamente nel 2025 se una cosa non può essere postata su Instagram o TikTok è come se non esistesse. Apple sa che metà del valore di queste retrospettive annuali sta nel condividerle sui social per far vedere quanto sono fighi i propri gusti musicali. O quanto sono imbarazzanti, che a volte è anche meglio per l’engagement.

Apple offre già riepiloghi musicali mensili e la possibilità di rivedere le statistiche di ascolto quando si vuole, ma il recap annuale è un’altra storia. È come guardare l’anno intero condensato in una manciata di grafici e numeri che raccontano la storia di come i propri gusti sono cambiati, o non sono cambiati per niente…

La guerra dei riassunti musicali è ufficialmente aperta

La stagione dei riassunti annuali è in pieno svolgimento. YouTube Music ha lanciato le sue statistiche di ascolto 2025 il mese scorso, seguito da una funzione separata dedicata a tutti i video guardati sulla piattaforma.

Amazon Music ha puntato sulla differenziazione con “Delivered“, che crea un poster di un festival musicale basato sulle proprie abitudini di ascolto.

E poi c’è Spotify Wrapped, che tutti stanno aspettando. Dovrebbe arrivare “molto presto”, ma fino ad allora, Apple può godersi il momento di aver battuto quasi tutti sul tempo. Quest’anno, anche Deezer si è data da fare e l’ha preceduta con il suo My Deezer Year 2025.

Replay per gli artisti

Apple ha anche lanciato un Replay dedicato agli artisti, che mostra la crescita degli ascoltatori, le performance anno su anno, il numero totale di ascoltatori, le canzoni più ascoltate. Tutte le metriche che gli artisti possono usare per capire se stanno crescendo o meno.

Dove trovare il recap annuale

Si può accedere al proprio Replay andando sulla homepage dell’app Apple Music, dove probabilmente sarà piazzato in bella vista. In alternativa, è possibile andare direttamente su replay.music.apple.com se si preferisce l’esperienza web.