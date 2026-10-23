Apple Music, si sbaglia URL e appare un iPod del 2001

Di solito una pagina 404 è un vicolo cieco. Su Apple Music, invece, se si sbaglia strada si apre una botola nel tempo… Dal buio salta fuori un iPod di prima generazione, con la rotellina, lo schermino e tutto il resto.

Come trovare l’iPod segreto di Apple Music

Chi ha nostalgia del vecchio lettore, basta finire su una pagina di Apple Music che non esiste. L‘iPod virtuale è saltato fuori venerdì, notato da alcuni utenti sui social. Non serve cercarlo in qualche angolo segreto del servizio. Si prende l’indirizzo principale di Apple Music, ci si attacca in coda una sfilza di lettere a caso, come se si fosse appoggiato il gatto sulla tastiera, e il gioco è fatto. Sembra che qualunque pagina inesistente faccia comparire il fantasma.

Il lettore non è vuoto. Dentro c’è musica dell’epoca, o almeno di un’epoca che al primo ascolto fa sentire vecchi: i Coldplay di “Viva La Vida”, i Gorillaz di “Feel Good Inc.”. Sono canzoni che nel 2001 non esistevano ancora, ma fanno atmosfera lo stesso. Chiamarle “primi anni Duemila” è un po’ generoso, però ci siamo capiti. È la colonna sonora perfetta per chi ricorda le cuffiette bianche che si annodavano da sole in tasca.

Perché proprio adesso?

Il tempismo non è casuale. Il 23 ottobre 2001 Apple presentava il primo iPod, a 399 dollari, e questo venerdì il lettore compie 25 anni. L’easter egg sembra quindi una torta con le candeline, servita con la discrezione tipica di Cupertino: nessun annuncio, nessun comunicato, solo un sorriso complice per chi ci inciampa.

L‘iPod è stato per vent’anni uno dei pilastri dell’azienda, prima di essere congedato nel 2022. Ma i morti, nella tecnologia, resuscitano spesso. Negli ultimi anni il vecchio lettore ha ripreso a farsi vedere in giro, tra nostalgia e rivalutazione, e quell’oggetto che sembrava archeologia ha recuperato un certo fascino.