Apple Music traduce le canzoni in tempo reale con iOS 26

Quante volte sarà capitato di canticchiare una canzone in spagnolo o in inglese fingendo di conoscere il significato? Con iOS 26, Apple Music risolve questo problema, permettendo finalmente di capire cosa si sta cantando invece di inventare parole in inglese maccheronico o che suonano vagamente spagnole…

Apple Music con iOS 26: dalla traduzione istantanea dei testi al karaoke con iPhone

Grazie alla nuova funzione di traduzione dei testi integrata direttamente in Apple Music non c’è più bisogno di aprire il browser per cercare il significato delle canzoni straniere. Si potrà leggere la traduzione in tempo reale mentre si ascolta la musica. In questo modo, si può davvero apprezzare il contenuto delle canzoni, piuttosto che limitarsi alla melodia. Quante volte abbiamo scoperto che una canzone che sembrava allegra parlava in realtà di argomenti tutt’altro che felici? Come Every breath you take di Sting…

Ancora più utile è la funzione di pronuncia, che insegna come dire correttamente le parole di una canzone. È perfetta per karaoke, feste, o semplicemente per non sentirsi in imbarazzo quando si canta ad alta voce. E chissà, magari si imparerà anche qualche parola nuova in una lingua straniera.

Auto-mix: la sfida al DJ di Spotify

Apple introduce anche l’auto-mix, una funzione che crea un flusso continuo di brani basandosi sulla canzone precedente. Sembra una risposta diretta all’AI DJ di Spotify. L’idea è semplice. Invece di dover sempre pensare a cosa ascoltare dopo, l’algoritmo sceglie per l’utente basandosi sui suoi gusti e sul contesto della sessione d’ascolto.

Un’altra aggiunta pratica è la possibilità di “pinnare” artisti, album o playlist preferiti in cima alla libreria. Niente più scorrimento infinito per trovare quella playlist che si ascolta tutti i giorni o quell’album che non si riesce mai a trovare al momento giusto.

L’iPhone diventa un microfono per il karaoke

Per chi ha Apple TV, arriva una funzione che trasforma l’iPhone in microfono per karaoke. Sarà possibile controllare le voci delle canzoni e gli effetti come il riverbero direttamente dal telefono, per rendere le serate karaoke più interattive e divertenti.