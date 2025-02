Apple Music: tutte le ultime uscite per 1 mese gratis, poi 10,99€

Apple Music è il ricco catalogo di musica in grado di soddisfare tutti, anche gli utenti più esigenti. Sono tantissime le novità che vengono aggiunte regolarmente sulla piattaforma. Tutto questo e molto di più per 1 mese gratis, poi solo 10,99€ al mese. Cosa stai aspettando? Entra anche tu in questa famiglia. Si tratta di un’occasione incredibile.

Apple Music: tutte le ultime uscite di febbraio 2025

Ecco quali sono le ultimi brani aggiunti su Apple Music che potrai ascoltare fin da subito grazie alla Playlist New Music Daily:

Ti porto giù – SZA

Nato di nuovo (con Doja Cat e RAYE) – LISA

CORAZON PARTÍO (Apple Music Sessions) -Tito Doppio P

Abracadabra -Lady Gaga

ANNI VENTI – GIVEON

Gentile signorina -Zach Bryan

Baby (è un crimine) – Rima

Miglior ipotesi -Lucy Dacus

Sanguinamenti dal naso -Doechii

Dimmi -Sonny Fodera, Clementine Douglas

Un altro ballo – d4vd

Billy (Sì, sì, sì) -Inalatore

SUELTA (con Omar Courtz) -Torri di Myke

Tweaker (Remix) – GELO, Lil Wayne

uccello lama – Oklou

Fortunato – Barattolo Dora

Nel caso te lo fossi perso -Giordano Davis

Hai perso la fede – Ava Max

Che sfortuna! -La tristezza di Joon

Free Youngboy 2 (Riempi la clip) – NLE Choppa

COMPORTATI – Tommy Ricci

Sognando (feat. Daya) – Dom Dolla

BELLEZZA AMERICANA – Nessa Barrett

Chi crede negli angeli? – Elton John, Brandi Carlile

Fango – Waxahatchee

L’uomo di Cro-Magnon – calamaro

BLUES BATISTE STELLATO – Jon Battista

Ordinario – Alex Warren

In privato – Xavi, Manuel Turiz

Non mi interessa questo ritmo (feat. Kodak Black) – Stoppino di Nardo

ROMEO – Anitta

La notte prima – I tasti neri

Scatola idiota – Sharon Van Etten

Fare buon tempo – Vecchio Dominio

ALBA – Forrest Frank

Dentro e fuori – keshi

Suonalo – Pardison Fontaine, Cardi B

3 del mattino a Tokyo – Chiave Glock

CHI SEI IN QUALCHE MODO? (feat. Leon Thomas) – Rory

Il meglio della domenica – Coco e Breezy , Aluna

ATTEGGIAMENTO – IO SONO

LEGIONE – Noci inquietanti

Tienilo – Coi Leray

Decespugliatore – DJ Koze, Marley Waters

Arrivare a fine mese – Orso panda

Predicare – TA Thomas

Niente su (con Charles Kelley) – Kelleigh Bannen

Anni luce – Nao

Pietra rotolante – agile

Il peso del desiderio – Tennis

Sussurro tra le onde – Alessandro Olly

Visione a tunnel – Coniglio da spiaggia

COME STELLA – Calle 24, Fuerza Regida

MAGIA – Conor Matthews

Ragazza semplice – Remy Bond

Questo vivo – Deb mai

Generazione – Larry June, 2 Chainz, L’Alchimista

Il metodo – DDG

ESSI! – Corvo

Il limite – L’alba americana

Non ci siamo – NATTI NATASHA , Ozuna

Tagliare Tagliare – Farrah Fawx

COME UNA DROGA – MATVEI

Voi – Chris Prati

ENTROPIA – L’Imperatrice

Latte e miele – Tash Sultana

ossigeno – gio., Dell Mac

Non puoi fermarmi – Toby Mac

Un Bendito Giorno – Yuridia , Alejandro Fernández

Lo senti? – Alex Luna

Sarai mio – Brett Eldredge

Sono le piccole cose – Charles Wesley Godwin

Sorriso di Monna Lisa – Melanie Fiona

Sbagliato 2 – Luh Kel

Dio salvi le regine – Vienna Vienna

L’uomo sulla luna – Martin pescatore

VAGABONDO – serpenteconpiedi

SONAR – Ichiko Aoba

Tienimi stretto (con Peter Gregson) – Stefano Moccio

Crepacuore – SIMBOLO

Bacia il cielo – G-Facile

Una mente – Charlotte de Witte, Amelie Lens

Letto di bugie – Alice Chater

Trattenere – Azzecca

Tienimi al caldo – Cacciare

Starò bene – Del Michigan

ALLUCINAZIONE – Corrina

Tutto quello che ho sempre chiesto (con cupo) – Rachele Chinouriri

Sopravvissuto autentico – Ashanti

Sei stanco? (Continua a cantare) – LATO OSCURO

9-5 – Grande Piig

Crudo – Scheletrico

Hai amato qualcuno? – Nocciolo di pesca, Sir Chloe

Aquaplaning oltre i confini del mondo – Distruttore

Incassa i colpi – Patrizio Adams

Corsa all’oro – Lucio

Sudore di mezzanotte – Satelliti

Sconosciuto – Ken Pomeroy

lavanderia – 88in aumento, yy

Modalità aereo – Capo Flyana

Bruciare le barche – Hamilton, il signore degli anelli

Ansioso – Nell Smith

Non puoi amarmi nel modo giusto – Eris Ford

Tre desideri – Alessandro

Oh no – FRANCESCO

Il mio primo giorno senza te – Eden Munoz

Muori per questo – Autore: Ryan Hurd

Tu sei mio – Nicola Decano

Forse – TREGUA

Alleluia duramente combattuto – Lago Brandon , rotolo di gelatina

Il paradiso adesso – Il mio amico Jackson

Monossido di carbonio – Corbino

Terra 1 – Orchestra mortale sconosciuta

Piegare l’orologio – Teatro dei sogni

Confini dell’infinito (con Travis Ryan dei Cattle Decapitation) – Revoca

Scatola – Mutuo per adolescenti

La variabile dannosa – Il tocco ferito, rimane ancora