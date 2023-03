Apple Music: un bug mostra le playlist altrui

A quanto pare, Apple Music è afflitto da un fastidioso bug che sta interessando svariati utenti nel mondo e che potrebbe pure creare qualche problemino a livello di privacy.

Apple Music e il bug delle playlist

Molti utenti, infatti, stanno segnalando la comparsa casuale delle playlist di altre persone nella propria libreria musicale su Apple Music nell’app Musica su iPhone. In alcuni casi le playlist sconosciute vengono addirittura fuse con quelle esistenti degli utenti coinvolti, mentre in altri le playlist dei singoli utenti vengono rimosse o rimpiazzate dalle altre.

La preoccupazione principale di chi è coinvolto è quella che il proprio account Apple potesse essere stato violato, ma la causa è con ogni probabilità riconducibile a un problema al momento non meglio specificato relativo ai server iCloud di Apple.

Attualmente, da parte del gruppo di Cupertino non è pervenuta alcuna informazione al riguardo, ma di certo l’azienda è ormai a conoscenza della situazione e starà cercando di porre rimedio alla cosa. In attesa di un correttivo, annullare la sincronizzazione con iCloud per l’app Musica e sincronizzare nuovamente il tutto ha permesso a molto utenti – ma non a tutti! – di risolvere.

Da tenere presente che i primi report degli utenti riguardanti il problema risalgono a metà febbraio, il che suggerisce che il bug potrebbe essere correlato al rilascio di iOS 16.3.1, che includeva una correzione di bug per le impostazioni di iCloud.

Il problema ricorda un altro bug sempre relativo a iCloud che si è verificato l’anno scorso, quando alcuni utenti hanno segnalato la presenza di video e immagini di estranei nelle loro librerie fotografiche su Windows.