Apple News sta arrivando anche in altri paesi

Il colosso di Cupertino ha deciso di potenziare il suo servizio Apple News, annunciando piani per estenderlo a nuovi mercati, oltre agli attuali Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. Apple sta infatti lavorando per ampliare la copertura locale, con un’attenzione particolare al Regno Unito, e per portare la popolare sezione puzzle, fino a questo momento disponibile solo in USA e Canada, anche in altri paesi.

Apple News: in arrivo anche in altri paesi

A riferire la situazione è stata la redazione del Financial Times, riferendo che Apple si sta finalmente preparando ad espandere la disponibilità del suo servizio d’informazione. Il report non dettaglia esattamente quali altri paesi, di preciso, sono stati presi in esame, purtroppo. Potrebbe pertanto essere inclusa anche l’Italia, ma per il momento non vi sono informazioni esatte a tal riguardo.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Apple News, nella sua versione gratuita e nell’abbonamento a pagamento Apple News+, offre una combinazione di contenuti curati e personalizzati. Gli utenti possono accedere a notizie provenienti da giornali, riviste, podcast e persino giochi e newsletter. La versione gratuita del servizio genera entrate pubblicitarie, mentre Apple News+ è proposto in abbonamento a pagamento, a un costo mensile di 12,99 dollari negli Stati Uniti.

Non è tuttavia chiaro quanto sia finanziariamente redditizio il servizio, sia in termini di entrate pubblicitarie che di numeri di abbonati a News+. Gli editori generalmente riferiscono che l’app Apple News è in grado di generare molto traffico, ma la monetizzazione è materia molto più complessa.