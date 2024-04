Apple e NFC: Commissione UE accetterà gli impegni

Secondo le fonti di Reuters, la Commissione europea accetterà gli impegni presi da Apple (con minime modifiche) per garantire l’accesso diretto al chip NFC agli sviluppatori europei e quindi alla funzionalità “tap-and-go” (pagamenti contactless), finora esclusiva di Apple Pay e Wallet. Alcune restrizioni sono già state eliminate con iOS 17.4 per rispettare il Digital Markets Act.

Impegni accettati entro maggio?

La Commissione europea aveva avviato un’indagine il 16 giugno 2020. Il 2 maggio 2022 ha quindi inviato la comunicazione degli addebiti, evidenziando che Apple ha abusato della sua posizione dominante nel mercato dei pagamenti mobile sui dispositivi iOS per impedire alle app concorrenti l’accesso diretto al chip NFC.

Il 19 gennaio 2024, l’azienda di Cupertino ha fornito alla Commissione un elenco di impegni che promette di mantenere per 10 anni. Ciò eviterà una possibile sanzione ch può arrivare fino al 10% delle entrate globali annuali. Secondo le fonti di Reuters, la Commissione approverà gli impegni (con alcune modifiche) entro il mese di maggio. Queste sono le “promesse” di Apple fatte all’inizio dell’anno:

Accesso gratuito al chip NFC da parte delle app di terze parti attraverso una serie di API, senza utilizzare Apple Pay o Apple Wallet

Applicazione degli impegni a tutti gli sviluppatori europei e a tutti gli utenti iOS con un Apple ID registrato in Europa. Apple non impedirà l’uso di queste app nei negozi al di fuori dell’Europa

Disponibilità di funzionalità aggiuntive, inclusa l’impostazione predefinita delle app di pagamento e l’autenticazione con Face ID

Criteri di ammissibilità equi, oggettivi, trasparenti e non discriminatori per garantire l’accesso NFC agli sviluppatori di app terze parti

Meccanismo di risoluzione delle controversie, in base al quale esperti indipendenti esamineranno l’eventuale diniego di accedere al chip NFC

Tutte le novità riguarderanno esclusivamente sviluppatori e utenti in Europa. Questi ultimi potranno installare app alternative e impostarle come predefinite per i pagamenti contactless. L’accesso al chip NFC per la funzionalità “tap-and-go” o “tap-to-pay” verrà esaminata anche durante l’indagine antitrust negli Stati Uniti.