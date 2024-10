Apple non ha intenzione di lanciare uno smart ring

Nonostante gli anelli smart siano oramai divenuti piuttosto popolari, Apple non ha intenzione di entrare a far parte di questo segmento di mercato, almeno non secondo quanto riferito nelle scorse ore da Mark Gurman di Bloomberg. L’azienda ha sicuramente vagliato l’ipotesi, ma attualmente non è in sviluppo uno smart ring e non è in programma un lancio di un prodotto di questo tipo.

Apple: non c’è un anello smart all’orizzonte

Gli anelli smart sul mercato, come nel caso di quelli a marchio Oura, misurano la frequenza cardiaca, tracciano la temperatura corporea e hanno funzionalità di monitoraggio del sonno, tutte cose a cui è già in grado di assolvere Apple Watch. Per cui, se il colosso di Cupertino rilasciasse un anello intelligente, questo avrebbe praticamente lo stesso set di funzionalità del suo smartwatch e probabilmente ne cannibalizzerebbe le vendite.

Da tenere presente che a febbraio, Gurman aveva riferito che Apple stava lavorando su un anello intelligente, come alternativa a basso costo ad Apple Watch, ma a quanto pare i dirigenti non erano interessati e lo sviluppo non è continuato.

Il report di Gurman ha seguito una voce risalente febbraio del sito coreano Electronic Times, secondo cui Apple stava accelerando lo sviluppo di un anello intelligente che poteva essere utilizzato per il monitoraggio della salute. Il sito ha affermato che la “mela morsicata” stava valutando l’idea di un device del genere come espansione della sua gamma di dispositivi indossabili, ma quelle voci potrebbero essere state stimolate dalla discesa in campo, come si suol dire, Galaxy Ring di Samsung.