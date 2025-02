Apple: Note per iPhone ha una funzione passata inosservata

Con il rilascio di iOS 18 avvenuto lo scorso autunno, l’app Note per iPhone è stata aggiornata ad Apple l’introduzione di numerose novità, tra cui sezioni comprimibili, evidenziazione con colori, registrazione audio con trascrizioni e molto altro ancora. Tra queste, però, ve ne è anche una che agli occhi dei più è passata talmente inosservata: la possibilità di passare rapidamente da una nota all’altra.

Apple: l’app Note su iOS 18 permette di passare più rapidamente tra le note

Si tratta di un piccolo ma importante miglioramento, concepito al fine di avvantaggiare gli utenti che usano l’applicazione in maniera intensiva. Sino a prima dell’update, infatti, passare da una nota all’altra poteva rivelarsi una procedura assai macchinosa, in special modo per coloro che si ritrovano ad avere a che fare con un gran numero di cartelle e sottocartelle con appunti. La problematica era ancora più evidente quando ci si ritrovata a dover lavorare su più note in simultanea, visto e considerato che potevano essere necessari diversi passaggi e tocchi per andare avanti e indietro.

Con iOS 18, però, premendo sul pulsante (…) collocato nella parte in alto a destra della schermata relativa a ciascuna nota, nel menu che compare è adesso presente la voce Note recenti che se selezionata da accesso all’elenco delle ultime dieci note visualizzate sull’iPhone, permettendo pertanto di passare rapidamente dall’una all’altra con un tap.

A dirla tutta, sarebbe sicuramente ancora più comodo se Apple consentisse l’accesso alle note recenti con addirittura un solo tap, ma per il momento molti utenti potranno comunque ritenersi soddisfatti.