Apple: nuova versione dell'app Comandi Rapidi con AI

In base a quanto emerso dalle più recenti indiscrezioni, anche l’app Comandi Rapidi di Apple, la quale consente di creare flussi di lavoro o azioni personalizzate per svolgere svariate operazioni automaticamente o con la minima interazione, si appresta ad accogliere Apple Intelligence. L’azienda di Cupertino, infatti, sta infatti lavorando a una nuova versione della sua applicazione capace di supporta l’AI.

Apple: app Comandi Rapidi con Apple Intelligence

Andando maggiormente in dettaglio, secondo Mark Gurman di Bloomberg, la nuova versione dell’app su cui Apple sta lavorando consente agli utenti di creare azioni utilizzando i modelli Apple Intelligence. Ciò potrebbe consentire agli utenti di creare azioni con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ad esempio impartendo comandi vocali in linguaggio naturale. Ciò dovrebbe semplificare enormemente la procedura per coloro che sono alle prime armi.

Microsoft ha già Copilot+ per Windows, che fa qualcosa di simile. Per macOS, gli agenti di intelligenza artificiale di terze parti come TaskGPT mirano a offrire un’esperienza equivalente, ma Apple Intelligence non può ancora indicare uno strumento di intelligenza artificiale comparabile nella sua suite di funzionalità. Ciò è principalmente dovuto al fatto che Siri deve ancora sfruttare i grandi modelli linguistici (LLM), qualcosa che l’azienda sta progettando di rettificare.

Secondo quanto riferito, il rinnovamento dell’app Comandi Rapidi sarebbe stato programmato per essere rilasciato quest’anno, ma i ritardi potrebbero far slittare tutto al 2026, pertanto c’è la possibilità che non sarà presente in macOS 26 o iOS/iPadOS 26, i prossimi sistemi operativi della “mela morsicata”, verranno lanciati a settembre.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, l’app Comandi si chiamava in origine Workflow, ma in seguito all’acquisizione da parte di Apple nel 2017 è stata rinominata.