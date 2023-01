Apple: nuovi AirPods Max e Lite tra il 2024 e il 2025

Per i mesi a venire, Apple pare avere in cantiere l’aggiornamento di svariati suoi dispositivi e il lancio di nuovi prodotti. Ad essere coinvolti in entrambi i processi, sebbene non nell’immediato, vi sarebbero pure gli AirPods.

AirPods Max di seconda generazione e Lite in arrivo tra il 2024 e il 2025

Stando infatti a quanto dichiarato nelle scorse ore da Ming-Chi Kuo, noto analista di TF International Securities, le spedizioni degli AirPods Max di seconda generazione e degli AirPods Lite avranno inizio nella seconda meta del 2024 o nella prima metà del 2025. Nella migliore delle ipotesi, dunque, l’attesa sarà di circa un anno e mezzo.

Per quel che concerne gli AirPods Max di seconda generazione, non sono stati fornirti maggiori dettagli, ma stando a quanto già vociferato le nuove cuffie over-ear potrebbero portare in dote una porta USB-C al posto di quella Lightning, una migliore cancellazione del rumore, una maggiore durata della batteria, il chip U1 e nuove opzioni relative alle colorazioni e controlli touch. Ricordiamo che il modello attualmente in carica è stato lanciato da Apple a dicembre del 2020 e hanno un prezzo di listino di 629 euro.

In merito agli AirPods Lite, di cui se ne era iniziato a parlare qualche giorno fa, Ming-Chi Kuo ha dichiarato che il gruppo di Cupertino punta a un prezzo di 99 dollari. Attualmente, gli AirPods di seconda generazione sono quelli più economici al momento presenti sulla piazza e vengono venduti a un prezzo di 159 euro, mentre i più recenti AirPods di terza generazione sono commercializzati a 209 euro con custodia Lightning (ma su Amazon si trovano spesso in sconto) e a 219 euro con custodia MagSafe (anche in tal caso su Amazon vengono sovente proposti a prezzo ridotto).

