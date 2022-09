Apple: nuovi iPad e Mac M2 all'evento di ottobre

L’evento “Far Out” che Apple ha tenuto la scorsa settimana ha riguardato “solo” iPhone 14, Apple Watch 8 e AirPods Pro 2, ma sono attesi pure nuovi modelli di iPad e Mac che dovrebbero fare capolino a stretto giro, almeno stando a quanto da poco riferito da Mark Gurman.

Apple: un nuovo evento a ottobre con iPad e Mac

Mediante la sua newsletter “Power On”, il giornalista di Bloomberg ha per l’appunto comunicato che il colosso di Cupertino ha in cantiere il lancio di una cospicua quantità di nuovo hardware per questo autunno. Apple, infatti, dovrebbe tenere un ulteriore evento a ottobre in occasione del quale toglierà i veli a nuovi iPad e Mac.

Andando più nello specifico, Gurman sostiene che Apple abbia intenzione di rendere disponibile un nuovo iPad Pro con design rivisitato, processore M2 e ricarica wireless MagSafe. Il dispositivo dovrebbe essere proposto sia in versione da 11” che da 12,9”, ma il primo non sarà dotato di display mini-LED.

È atteso pure il lancio della decima generazione dell’iPad “classico” che, diversamente da quanto proposto sino ad ora, dovrebbe essere dotato di porta USB-C e di un display da 10,5”.

Apple starebbe altresì lavorando alle versioni con chip M2 di tre Mac, Mac mini, Mac Pro e MacBook Pro e almeno due di questi dispositivi saranno presentati il prossimo mese. È assai probabile che il Mac Pro possa essere uno dei computer annunciati durante l’evento di ottobre, visto che dall’ultimo aggiornamento è passato diverso tempo, mentre i MacBook Pro sono ancora parecchio recenti, dunque è verosimile che la loro presentazione venga fatta slittare.