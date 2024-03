Apple: nuovi prodotti in arrivo, ma nessun evento

Stando a quelle che sono le più recenti informazioni riferite alla redazione di MacRumors da una fonte ritenuta attendibile, entro la fine di questa settimana, Apple dovrebbe annunciare nuovi prodotti. Diversamente da come spesso accade, però, non è previsto un evento dedicato, ma solo comunicati stampa dedicati alle singole novità.

Apple: nuovi iPad, Mac e accessori questa settimana

Non è ancora noto quali siano i prodotti che il colosso di Cupertino intende annunciare, ma è altamente probabile che possa trattarsi dei nuovi iPad, Mac e vari accessori. Più precisamente, tra le novità dovrebbero esserci nuovi modelli di iPad Pro con OLED, iPad Air e MacBook Air, insieme a nuovi accessori come Magic Keyboard e Apple Pencil per iPad selezionati.

Andando più in dettaglio, ecco i dispositivi che potrebbero venire annunciati a stretto giro.

Due nuovi modelli di iPad Pro con il chip M3, display OLED, un case più sottile, una fotocamera frontale landescape, un bumper della fotocamera posteriore ridisegnato e altre modifiche al design e la ricarica wireless MagSafe.

Due nuovi modelli di iPad Air con il chip M2, incluso quello da 12,9 pollici.

Una nuova Magic Keyboard per iPad Pro con un trackpad più grande, una custodia parzialmente in alluminio e altre modifiche al design.

Almeno una nuova Apple Pencil.

I nuovi modelli di MacBook Air da 13 pollici e 15 pollici con il chip M3 e con supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Una nuova opzione di colore per iPhone 15 e 15 Plus.

Nuove opzioni di colore per custodie per iPhone e cinturini per Apple Watch.

Da tenere presente che anche Mark Gurman di Bloomberg è del medesimo parare, sia per quel che concerne i possibili device in arrivo che per la modalità di annuncio, direttamente tramite il sito Web e con una serie di video online e campagne di marketing. In merito alle tempistiche, però, il giornalista confida in una finestra più ampia, tra marzo e aprile.