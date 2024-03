Nessun evento per i nuovi iPad e MacBook Air

È noto da diversi mesi che Apple annuncerà nuovi iPad e MacBook Air entro marzo o all’inizio di aprile. Secondo le fonti di Mark Gurman (Bloomberg), l’azienda di Cupertino non ha organizzato nessun evento di lancio. I dispositivi verranno mostrati direttamente sul sito ufficiale. Nei prossimi giorni verrà invece rilasciata la versione stabile di iOS 17.4 con diverse novità che interessano gli utenti europei.

Nuovi iPad e MacBook Air solo online

Lo stesso Gurman ha anticipato in diverse occasioni i nuovi dispositivi che Apple porterà sul mercato. I più attesi sono ovviamente i tablet, in quanto nel 2023 non è stato annunciato nessun modello (le consegne sono diminuite rispetto al 2022). L’azienda di Cupertino dovrebbe svelare quattro iPad.

Secondo Gurman ci saranno due nuovi iPad Pro con schermo OLED, processore M3, telaio più sottile, fotocamera frontale con uso orizzontale, modulo fotografico posteriore ridisegnato e forse la ricarica wireless MagSafe. Attesi anche due nuovi iPad Air con chip M2, incluso il primo con schermo da 12,9 pollici. Novità anche per gli accessori: Magic Keyboard per iPad Pro e nuova Apple Pencil.

Per quanto riguarda i notebook sono previsti nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con processore M3, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Gurman ipotizza il lancio online entro fine mese o al massimo all’inizio di aprile, insieme agli aggiornamenti iPadOS 17.4 e macOS 14.4.

Entro il 7 marzo, quando inizierà l’applicazione del Digital Markets Act, verrà invece rilasciato iOS 17.4. Gli utenti europei potranno installare store di terze parti e usare sistemi di pagamento alternativi, se gli sviluppatori accetteranno le nuove discutibili regole. Apple avrebbe detto ai dipendenti del supporto tecnico di non rispondere a domande sull’eventuale disponibilità in altri mercati.