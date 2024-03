DMA: Spotify chiede all'UE azioni rapide contro Apple

Spotify aveva usato il termine “estorsione” per indicare la Core Technology Fee introdotta per gli sviluppatori che vogliono aderire alle nuove regole in vigore dal prossimo 7 marzo (la risposta di Apple è arrivata circa un mese dopo). Ora si rivolge direttamente alla Commissione europea, insieme ad altre aziende e associazioni, per chiedere un immediato intervento contro Apple.

Servono azioni rapide e decisive

Spotify e altri 33 firmatari, tra cui Epic Games, hanno inviato una lettera a Margrethe Vestager (Vice Presidente della Commissione e commissario per la concorrenza) e Thierry Breton (commissario per il mercato interno) per evidenziare il modo in cui Apple ha deciso di rispettare il Digital Markets Act che verrà applicato dal prossimo 7 marzo.

Nella lettera sono elencati quattro novità introdotte da Apple che “si fanno beffe del DMA e dei considerevoli sforzi della Commissione europea e delle istituzioni dell’UE per rendere competitivi i mercati digitali“. La prima è quella che impone agli sviluppatori di scegliere tra gli attuali o i nuovi termini.

Viene inoltre sottolineato che la Core Technology Fee verrà accettata da pochi sviluppatori, quindi le nuove regole consentiranno di mantenere o amplificare il dominio di Apple nella distribuzione delle app e dei sistemi di pagamento. I firmatari affermano anche la visualizzazione di “scare screen” relativi a sicurezza e privacy degraderà l’esperienza dell’utente.

Infine, nella lettera viene evidenziato che non sarà possibile il sideloading delle app. Infatti, gli utenti dovranno prima installare un app store alternativo (se supererà i controlli di Apple).

Le aziende e le associazioni chiedono pertanto alla Commissione europea un’azione un’azione rapida, tempestiva e decisiva contro Apple per proteggere gli sviluppatori e avvantaggiare i consumatori.

Un portavoce dell’azienda di Cupertino ha dichiarato che le nuove regole sono state pensate per rispettare il DMA e ridurre i rischi per gli utenti creati dalla legge stessa. In ogni caso continuerà il dialogo con la Commissione europea, gli sviluppatori e gli utenti.