Apple: nuovo alimentatore MagSafe per iPhone 16 e non solo

Apple ha lanciato un nuovo alimentatore MagSafe che promette una ricarica più veloce, ma solo ed esclusivamente in caso di utilizzo dei nuovi iPhone 16 che sono stati presentati ieri.

Apple: nuovo caricatore MagSafe con velocità di ricarica fino a 25 W

Il nuovo caricatore MagSafe, disponibile nelle versioni da 1 metro e da 2 metri, offre velocità di ricarica che arrivano fino a 25W se abbinato a un adattatore di ricarica da almeno 30W (che va acquistato separatamente, visto e considerando che Apple non include più alcun alimentatore nella confezione di vendita degli iPhone). Si tratta di un notevole miglioramento rispetto ai precedenti caricatori MagSafe, che arrivavano a 15W.

Come anticipato, però, i vantaggi dal nuovo caricatore MagSafe sono offerti solo sui modelli base e Pro degli iPhone 16, per cui in caso di utilizzo di un modello di “melafonino” più vecchio il caricatore funzionerà, ma non al massimo delle sue prestazioni.

Il nuovo caricatore MagSafe, infatti, è retrocompatibile fino ad iPhone 12, ma in tal caso la velocità massima assicurata sarà pari a 15W, ovvero tanto quanto offerto dal modello precedente. Per i possessori dei modelli di iPhone meno recenti, dunque, non ci sarà un netto vantaggio in termini di velocità di ricarica, ma l’utilizzo dell’alimentatore MagSafe resta comunque una valida opzione grazie alla sua versatilità e praticità.

Il nuovo caricatore MagSafe è già disponibile sull’Apple Store online, con spedizioni previste per questa settimana. La versione da 1 metro viene venduta al prezzo di 49 euro, mentre quella da 2 meri presenta un costo pari a 59 euro.