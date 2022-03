Apple: nuovo MacBook da 15" nel 2023, ma non è Air

Stando ad un recente report diffuso da Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple avrebbe in cantiere un nuovo MacBook da 15 pollici appartenente alla gamma Air, il cui arrivo sul mercato sarebbe previsto per il 2023. Tuttavia potrebbe esserci stato un errore di previsione: il portatile, infatti, esisterebbe, certamente, ma potrebbe non appartenere alla serie in questione.

MacBook da 15 pollici in arrivo, ma non sarà un Air

A specificare la cosa è stato, nel corso delle ultime ore, il solitamente affidabile Ming-Chi Kuo. Come twittato dell’analista, nel quarto trimestre del 2023 verrà avviata la produzione di massa di un nuovo MacBook, il quale verrà poi commercializzato in un secondo momento sempre entro l’anno, ammesso che tutto vada secondo i piani e che quindi non si verifichino eventuali intoppi. Il nuovo portatile dell’azienda della “mela morsicata” non viene però etichettato come “Air”, quindi è assai probabile che possa appartenere ad una gamma differente.

Al momento, non risultano disponibili ulteriori dettagli in merito alle specifiche del computer in oggetto, ad eccezione del fatto che dovrebbe utilizzare il medesimo alimentatore da 30 W dell’attuale MacBook Air, nonostante la presenza di un display di dimensioni maggiori.

Da notare che ulteriori indiscrezioni rilasciate dalle fonti con cui la redazione di 9to5Mac è in contatto fanno sapere che per il 2023 Apple starebbe lavorando ad almeno due versioni del MacBook Air, mentre il modello con il nuovo chip M2 che dovrebbe fare capolino nel 2022 presenterà un nuovo design, sarà estremamente leggero e con chassis completamente rinnovato, ma non si avrà possibilità di scelta per quel che concerne la taglia.