MacBook Air: in arrivo un modello da 15" nel 2023

Chi era in attesa di un refresh del MacBook Air sarà sicuramente felice di sapere che nei piani di Apple sembrerebbe esserci un nuovo modello della categoria da 15 pollici, in dirittura d’arrivo nel 2023. A svelare in anticipo la cosa è stato l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultans, solitamente piuttosto affidabile quando si parla di prodotti del gruppo della “mela morsicata”.

MacBook Air 15″ in dirittura d’arrivo nel 2023

Più nel dettaglio, l’azienda capitanata da Tim Cook starebbe lavorando a un MacBook Air con diagonale di circa 15 pollici che potrebbe fare il suo debutto nel 2023, in un periodo dell’anno ancora non meglio precisato, unitamente a un modello da 13 pollici leggermente più grande rispetto a quanto attualmente in vendita.

Non è comunque la prima volta che si parla di un computer di questo tipo e lo scorso anno anche Mark Gurman di Bloomberg aveva scommesso in merito al fatto che Apple fosse impegnata nello sviluppo di un portatile della gamma Air di dimensioni maggiori rispetto a quanto già venduto. Per la precisione, Gurman sosteneva che Apple avesse considerato la costruzione di una versione più grande del MacBook Air, ma che aveva poi deciso di non portare avanti con l’idea per la prossima generazione, cosa che a quanto pare non è andata propriamente in questo modo, visto che Apple avrebbe continuato a lavorare al progetto per ultimarlo in un futuro abbastanza prossimo.

Ricordiamo che per quest’anno l’azienda di Cupertino dovrebbe introdurre una versione ridisegnata del MacBook Air con nuove opzioni di colore e un design ancora più sottile, ma le dimensioni resterebbero le medesime del modello da 13 pollici.