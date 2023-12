Apple Pencil 2a generazione quasi al MINIMO STORICO su Amazon (-34%)

Altro giorno, altre offerte Amazon da segnalarti per approfittare di questi giorni e finire la preparazione dei regali di Natale. Dopo averti mostrato l’ottimo sconto su Apple Watch Series 9, restiamo a Cupertino in quanto il gigante dell’e-commerce sta rilanciando Apple Pencil di seconda generazione in promozione, per l’esattezza al 34% in meno. Il prezzo finale, in questo momento, è piuttosto vicino al minimo storico registrato durante Black Friday e Cyber Monday!

Non perderti Apple Pencil di seconda generazione!

Anzitutto, a cosa serve Apple Pencil? Si tratta di una penna intelligente utilizzabile con gli iPad per facilitare la scrittura di documenti a mano o per disegnare. Compatibile con iPad Pro 12,9″ (3a, 4a e 5a generazione), iPad Pro 11″ (1a, 2a e 3a generazione) e iPad Air (4a generazione), sfrutta un attacco magnetico per rimanere sempre collegato al dispositivo, in maniera tale da non perdere l’accessorio ovunque ci si trovi.

Tra i chiari vantaggi rispetto alla prima generazione c’è innegabilmente la latenza estremamente ridotta e la maggiore sensibilità a inclinazione e pressione, fattori che determinano la qualità e intensità del tratto su schermo. L’autonomia è altrettanto sorprendente, migliorata rispetto alla scorsa generazione affinché Apple Pencil possa essere utilizzata per diverse ore senza problemi.

Il prezzo? Normalmente costerebbe 149 euro ma, grazie allo sconto del 34% attualmente in vigore, scende a 99 euro esatti con consegna gratuita anche in un giorno ai clienti che risultano abbonati a Prime. Il reso, per di più, è effettuabile entro massimo il 31 gennaio 2024 in quanto si tratta di un acquisto nel periodo di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.