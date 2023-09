Apple permette di richiedere un iPhone per scovare falle

Nelle scorse ore, Apple ha annunciato che comincerà ad accettare le richieste per il suo iPhone Security Research Device Program 2024, il quale consente ai ricercatori di sicurezza di ottenere degli iPhone ad hoc che rendono più facile scovare la presenza di eventuali vulnerabilità in iOS.

Apple: accettasi richieste per l’iPhone Security Research Device Program 2024

I dispositivi che Apple fornisce ai partecipanti sono degli iPhone 14 Pro dotati di hardware e software concepiti specificamente per la ricerca sulla sicurezza. I ricercatori possono intervenire su di essi andando a configurare o disabilitare le protezioni di sicurezza di iOS per intervenire modi che su un iPhone “standard” non sarebbe possibile.

Possono accedere al programma sia coloro che hanno esperienza in fatto di iPhone che su altre piattaforme. Inoltre, Apple sta mettendo a disposizione pure dei dispositivi destinati ai docenti universitari che intendo sfruttarli come soluzione didattica per gli studenti di informatica.

Da tenere presente che il Security Research Device Program dedicato agli ‌iPhone‌ esiste dal 2019 e i ricercatori che lo hanno sfruttato sono riusciti ad individuare sino ad oggi un totale di 130 vulnerabilità di sicurezza ad alto impatto. A tal riguardo, il colosso di Cupertino dichiara che gli esperti in sicurezza hanno aiutato l’azienda a implementare “nuove mitigazioni” per proteggere i dispositivi iOS.

Coloro che partecipano al programma hanno diritto ai pagamenti tramite Apple Security Bounty. Sino a questo momento, l’azienda capitanata da Tim Cook ha premiato più di 100 ricerche e afferma che il totale dei premi ha raggiunto i 500.000 dollari con un premio medio di quasi 18.000 dollari.