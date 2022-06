Apple: persi i diritti su Think Different in Europa

D’ora in avanti, Apple non avrà più alcun diritto su “Think Different” in Europa. Termina quindi qui, per il colosso di Cupertino, l’era del celeberrimo motto nel Vecchio continente. A sancire la cosa è stato il Tribunale della Corte di Giustizia europea, andando a respingere il ricorso con cui il gruppo di Cupertino si era opposto alla decisione dell’Euipo nel 2018 di far decadere ogni suo diritto sulla proprietà intellettuale relativamente al noto slogan usato massicciamente per le pubblicità tra il 1997 e il 2002.

Apple: richiesta di decadenza dello slogan Think Different accolta

Andando più in dettaglio, Think Different era stato registrato da Apple nel 1997, 1998 e 2005 come marchio dell’Unione Europea, ma nel 2016 Swatch aveva presentato all’Euipo una richiesta di decadenza dello slogan, mettendo in evidenza il fatto che non era mai stato adoperato durante i cinque anni precedenti. Due anni dopo, l’ufficio brevetti comunitario ha preso per buona la richiesta dell’azienda svizzera, determinando che Think Different non era più di Apple dal 14 ottobre 2016.

Per modificare le carte in tavola, Apple avrebbe dovuto dimostrate che tra il 2011 e il 2016 aveva usano lo slogan almeno una volta, ma le prove fornite al riguardo sono state ritenute inconsistenti e, dunque, è stata emanata una sentenza contraria a quanto sperato dal gruppo ora capitanato da Tim Cook.

Tra Apple e Swatch, comunque, ci sono attriti praticamente da sempre per questioni legate agli slogan, come nel caso del “One More Thing” usato da Steve Jobs al termine dei keynote prima di annunciare la novità di maggiori rilievo dell’evento.