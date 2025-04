Apple: pieghevole da 18,8" in produzione di massa nel 2026

Unitamente a un iPhone fold, si ritiene che Apple stia lavorando su un dispositivo pieghevole da 18,8 pollici e in base a quanto emerso nel corso delle ultime ore potrebbe arrivare sul mercato già alla fine del prossimo anno.

Apple: pieghevole da 18,8″ in arrivo entro la fine del prossimo anno

Andando maggiormente in dettaglio, in una nuova nota di ricerca che è stat diffusa nelle scorse ore, Jeff Pu, l’analista capo della società di investimento GF Securities, afferma che sia i dispositivi pieghevoli di Apple da 18,8 pollici, in teoria un ibrido MacBook-iPad con schermo basato su touch e supporto per macOS, e da 7,8 pollici, vale a dire l’iPhone fold, hanno visto progressi nello sviluppo e si prevede che entreranno nella produzione di massa nel quarto trimestre del 2026.

Da tenere presente che Pu ha detto lo stesso il mese scorso, quando ha affermato che i primi due dispositivi pieghevoli di Apple erano recentemente entrati nella fase di introduzione di nuovi prodotti (NPI) a Foxconn. A seconda di quando esattamente inizierà la produzione di massa nella seconda metà del 2026, i dispositivi potrebbero essere lanciati entro la fine del prossimo anno o ad un certo punto nel 2027.

Il giornalista Mark Gurman, invece, ritiene che il colosso di Cupertino stia lavorando su un iPad pieghevole con un display da 20 pollici che uscirà nel 2028, mentre l’analista Ross Young ha detto che si aspetta un dispositivo pieghevole simile a un tablet nel 2026 o nel 2027.

Vi è quindi molta incertezza sulla data di lanci e a quanto pare ci sono pure rapporti contrastanti su che tipo di dispositivo sarà il pieghevole più grande.