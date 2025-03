Apple: più efficienza energetica per il primo display pieghevole

Si torna a parlare di Apple e delle sue intenzioni, sempre più tangibili, di addentrarsi nel mercato dei pieghevoli. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda ha lavorato e sta tutt’ora lavorando duramente per cercare di aumentare l’efficienza energetica del suo primo display pieghevole.

Apple punta all’efficienza energetica per il primo display pieghevole

Andando maggiormente in dettaglio, secondo l’ultimo post dell’utente sul social network Weibo noto come “Phone Chip Expert”, il primo display pieghevole del “colosso di Cupertino” dà la priorità all’efficienza energetica. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha ridotto con successo il circuito integrato (IC) del driver del display da 28 nm a 16 nm, un progresso significativo. Questa mossa pare pertanto utile per poter prolungare la durata della batteria.

L’utente Weibo in questione in precedenza ha già fornito varie anticipazioni riguardanti il mondo Apple che alla fine si sono rivelate veritiere, tra cui il fatto che l’iPhone 7 sarebbe stato resistente all’acqua, che i modelli standard di iPhone 14 avrebbero continuato a utilizzare il chip A15 Bionic (con il più avanzato chip A16 esclusivo dei modelli iPhone 14 Pro) e che l’azienda capitanata da Tim Cook costruirebbe server per supportare Apple Intelligence utilizzando l’hardware Apple Silicon.

Da tenere presente che a detta dell’analista Jeff Pu, il primo pieghevole di Apple è recentemente entrato nella fase di introduzione di nuovi prodotti (NPI) a Foxconn, con l’inizio della produzione di massa previsto nella seconda metà del 2026. I report suggeriscono che la “mela morsicata” potrebbe lanciare il dispositivo alla fine del prossimo anno o all’inizio del 2027.