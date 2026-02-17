 Apple Podcast, si può passare da audio a video senza interruzioni
Apple aggiorna l'app Podcast con il passaggio fluido tra audio e video usando la tecnologia HLS. Disponibile in beta con iOS 26.4.
Il problema di Apple coi podcast è tutto qui: nascono lì, ma si guardano altrove… E infatti, un miliardo di persone al mese li guarda poi su YouTube. Spotify sta spingendo forte sul video. Netflix ha lanciato i podcast originali e ha preso in licenza show da Spotify e iHeartMedia. E Apple, nel frattempo, è rimasta ferma, ancorata al passato.

Podcast di Apple, arriva switch audio-video senza interruzioni, download offline e monetizzazione per i creatori

Adesso Cupertino prova a chiudere quella falla. L’app Podcast si aggiornerà in primavera con la possibilità di passare dall’audio al video dello stesso podcast senza interruzioni, grazie alla tecnologia HTTP Live Streaming (HLS). Ad esempio, si sta ascoltando un episodio in cuffia, e si vuole vedere la versione video? Un tap ed è fatta. Si desidera scaricare la puntata in video per guardarla offline? Idem. L’obiettivo è chiaro, trattenere gli utenti dentro l’app Apple invece di lasciarli scappare come ha fatto finora su YouTube, ogni volta che un podcast ha anche una versione video.

Il passaggio tra audio e video è pensato per essere fluido. I creatori potranno aggiungere il video ai loro programmi esistenti senza creare feed separati e senza disturbare i follower o i download già in corso. La monetizzazione avverrà tramite sponsorizzazioni e pubblicità dinamica.

Le nuove funzionalità sono già disponibili in beta da lunedì con iOS 26.4, iPadOS 26.4 e visionOS 26.4. Il lancio ufficiale è previsto in primavera, quando arriverà anche il supporto video per la versione web dell’app Podcast.

Basterà a fermare l’emorragia?

Un’esperienza audio-video più fluida nell’app Apple sarà sufficiente a competere con YouTube? Dove i podcast video esistono da anni in un ecosistema già costruito, commenti, algoritmo di raccomandazione, sottotitoli automatici, ecc. Apple arriva tardi, per di più con un’app che molti utenti hanno già sostituito con alternative più complete.

Ma nonostante tutto ha un vantaggio, ed è l’integrazione con l’ecosistema: iPhone, AirPods, Apple Watch, CarPlay, Vision Pro. Se il passaggio audio-video è davvero così fluido, magari durante il tragitto in macchina si ascolta qualcosa, si arriva a casa e si continua a guardare il video sulla TV, una comodità che potrebbe tenere gli utenti agganciati. Il problema è che la tecnologia, da sola, non basta a sottrarre audience a YouTube. Ci vogliono contenuti esclusivi, storie che non si trovano altrove. E su quel fronte, Apple non ha ancora mostrato le carte.

Fonte: Apple

Pubblicato il 17 feb 2026

