Apple potrebbe annunciare un iPhone Ultra nel 2024

I risultati finanziari del primo trimestre fiscale 2023 hanno evidenziato una diminuzione delle entrate derivanti dalle vendite degli iPhone. Tuttavia, il CEO Tim Cook crede che gli utenti spenderebbero di più per uno smartphone con caratteristiche avanzate. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple potrebbe quindi annunciare un iPhone 16 Ultra nel 2024.

Cinque iPhone 16 nel 2024?

Apple offre quattro iPhone 14: base, Plus, Pro e Pro Max. I prezzi dei modelli più economici sono compresi tra 1.029 e 1.489 euro. I due iPhone Pro sono quelli più richiesti, ma Apple non ha potuto soddisfare la domanda a causa del rallentamento della produzione in Cina. Ciò ha quindi avuto un impatto negativo sull’ultimo bilancio. Commentando i dati con gli analisti, il CEO Tim Cook ha sottolineato che “i consumatori potrebbero probabilmente essere persuasi a spendere di più“.

L’eventuale incremento di prezzo non sarebbe un problema, se gli utenti potranno accedere a caratteristiche hardware migliori e funzionalità avanzate. Le prime novità sono attese con gli iPhone 15. I modelli Pro dovrebbero integrare un chip Wi-Fi 6E, mentre il modello Pro Max dovrebbe avere una fotocamera posteriore con zoom a periscopio. Si ipotizza inoltre la presenza di pulsanti aptici e ovviamente della porta USB Type-C, come imposto dall’Europa.

Secondo le fonti di Mark Gurman, Apple potrebbe aggiungere un quinto modello alla serie nel 2024. Un eventuale iPhone 16 Ultra potrebbe avere un processore più veloce, fotocamera migliori e uno schermo più grande. Possibile anche l’eliminazione della porta di ricarica con filo per lasciare solo la ricarica wireless. Il prezzo sarebbe quasi proibitivo (forse vicino ai 2.000 euro), ma Tim Cook è sicuro che non spaventerà gli utenti.

