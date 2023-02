iPhone 15: zoom periscopico solo su Pro Max o Ultra

Questo autunno Apple toglierà i veli ad iPhone 15 e a quanto pare le novità a esso relative sul fronte fotografico saranno molteplici, in special modo per quel che riguarda il modello più costo, quello contrassegnato dalla sigla Pro Max oppure Ultra, il quale dovrebbe essere l’unico con ottica con zoom periscopico.

iPhone 15: zoom periscopico solo sul modello più costoso

Stando infatti alle ultime dichiarazioni del noto analista Ming-Chi Kuo, sulla falsariga di quanto già vociferato nelle scorse settimane, il top di gamma della nuova serie iPhone 15 sarà l’unico a portare in dote lo zoom periscopico, con un comparto fotografico composto da un sensore da 1/3′′ che ha una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/2.8, stabilizzazione dello spostamento del sensore e zoom ottico fino a 6x.

Quest’esclusiva non sembra però essere destinata a cambiare nell’immediato futuro: lo zoom periscopico continuerà a rimanere un’esclusiva del modello Pro Max o Ultra ancora per qualche tempo, almeno sino al 2025.

Da tenere presente che attualmente iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno entrambi un teleobiettivo che offre uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale 15x, mentre ad esempio Samsung ha già compiuto il passaggio a un obiettivo periscopio sul suo Galaxy S22 Ultra, il quale offre uno zoom ottico 10x e uno zoom digitale 100x.

Dal punto di vista produttivo, invece, Kuo sottolinea come i fornitori Largan e Genius potrebbero trovarsi a fronteggiare una domanda di componenti per le ottiche zoom inferiore rispetto a quella ipotizzata, visto e considerato che Apple avrebbe giust’appunto bisogno di un quantitativo inferiore di questi elementi per le sue prossime lineup di iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.